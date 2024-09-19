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Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Четверг 19 сентября 2024 07:15
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Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой Варианты верхней одежды на осень 2024 (колаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

На календаре - сентябрь, а это значит, что пора задуматься про образы, которые подойдут на более прохладную погоду. Осенью в базовой гардероб можно добавить один или несколько жакетов, а также разнообразить луки другими вариантами верхней одежды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фасоны курток, тренчей и блейзеров подобрать на осенний сезон.

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка - незаменима вещь на переходной сезон между летом и осенью. Сочетать ее можно как с джинсами, так и с брюками, платьями и юбками.

Чтобы создать стильный, но в то же время расслабленный образ, надевайте total denim look и дополните его кроссовками или кедами.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Вариант образа на осень с джинсовой курткой (фото: instagram.com/monikh)

Укороченный тренч

Тренч или, как его еще называют, тренчкот - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: он обычно двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Шьют его из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающим эффектом, а также из кожи или эко-кожи.

Осенью 2024 года стритстайл-блогеры предлагают разнообразить свой гардероб укороченным тренчем. Носить такую модель можно с трендовыми белыми джинсами, лонгсливом и классическими лоферами. А дополнят лук миниатюрная сумка и солнцезащитные очки.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Лук с коротким тренчем (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Кожаная куртка

Куртки из кожи или искусственной кожи остаются в модных трендах из года в год. Однако в последнее время куртка-косуха претерпела трансформацию. Прочные пряжки и карманы исчезли, а вместо них появилась более шикарная и изящная куртка.

Присмотрите модель свободного кроя с воротником - идеальная верхняя одежда на осень, которую можно надеть поверх как женственного платья, так и с брюками и футболками. Дополнят лук балетки в сеточку.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Трендовая куртка на осень (фото: instagram.com/smythsisters)

Жакет из твида

В трендах также вещи из твида - благородного материала, который подчеркнет безупречный вкус. С твидовым жакетом можно составить универсальный образ, в котором утром можно отправиться на рабочие встречи, а вечером - в театр.

Для повседневного лука надевайте джинсы, твидовый пиджак и черные балетки.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Твидовый пиджак на осень (фото: instagram.com/abimarvel)

Байкерская куртка

Байкерские модели снова возвращаются в моду. В 2024 году дизайнеры предлагают сочетать такую верхнюю одежду даже с женственными образами, например платьями, юбками и каблуками.

Укороченную байкерскую куртку можно носить со свободными джинсами с низкой посадкой и структурированной сумочкой.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Стильный вариант на каждый день (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Куртка в стиле кантри

В 2024 году на пике популярности куртка в стиле кантри, которую еще называют "рабочей" или utility. Стиль кантри в одежде - это прочные натуральные ткани, неброские цвета, простые фасоны, удобство и легкость в каждом движении.

Для стильного повседневного образа надевайте прямые джинсы, свитер и куртку кантри. Дополнят лук замшевые лоферы в тон к куртке.

Что носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткойЧто носить осенью: модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой

Стиль кантри также в тренде (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Ранее мы рассказали, чем заменить классические черные брюки.

Также смотрите, как выглядит самая модная куртка на осень и с чем ее носить.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Monikh, Aniyah Morinia, Marianne Smyth, Abisola Omole, MARILYN, Lucy Williams.

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