Які сукні будуть модними восени 2024 року: 7 стильних образів на кожен день

Восени багато модниць найчастіше вибирають класичні варіанти штанів або ж зручні моделі джинсів. Але якщо ви хочете виглядати елегантно або вас запросили на важливий захід, візьміть на замітку образи з сукнями.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі суконь у тренді та з чим їх поєднувати цього сезону.
Для повсякденного образу пригляньте трикотажну сукню у довжині міні. Поєднувати її можна з трендовими чоботями до коліна та класичним бежевим тренчем. Цей лук підійде і для офісних буднів, і для походу на побачення.
Простий образ на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для прохолоднішої осені підберіть довгу сукню з трикотажу в рубчик з високим горлом - така модель буде не тільки стильною, але й практичною. Доповніть таку сукню сумкою крос-боді і високими чоботами, якщо хочете створити елегантний образ, або зручними кросівками - для більш розслабленого луку.
Тепла сукня на осінь (фото: instagram.com/juliesfi)
Придивіться піджак у стилі оверсайз, який можна перетворити на сукню за допомогою тонкого ременя на поясі. Доповніть образ високими чоботами та шкіряною сумкою.
Сукня-піджак (фото: instagram.com/dinahansen)
Літню сукню з принтом можна носити і восени. Просто доповніть її трендовою курткою з овчини та черевиками на тракторній підошві. Яскравим акцентом стане зелена сумка.
Літнє плаття можна носити і в холодну пору (фото: instagram.com/claudia_berresford)
Приталена сукня у довжині міді - ідеальний варіант на осінь. Поєднувати її можна з теплим вовняним пальто в клітинку і чоботями на підборах-"чарочках". Доповнить лук сумка незвичної форми.
Варіант в офіс (фото: instagram.com/tamaramory)
Для теплої осені пригляньте однотонну сукню в довжині міді або максі з коротким рукавом. Поєднувати її можна як із традиційними піджаками та пальто, так і з джинсовими куртками. Доповнять лук ботильйони з трендовими квадратними носками.
Сукня на теплу осінь (фото: instagram.com/isabellecoheen)
Ще один варіант на осінь - сукня-сорочка. Під неї можна одягнути гольф-водолазку контрастного кольору і зробити образ ще стильнішим. Доповнять лук черевики на масивній підошві та невелика сумка.
Теплий лук на осінь (фото: instagram.com/monikh)
Раніше ми розповіли про модні образи з укороченим тренчем та шкіряною курткою.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Julie Sergent Ferreri, Sylvie Mus, Monikh, Bella, Claudia Berresford, Tamara Mory, Dina Hansen.