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Які сукні будуть модними восени 2024 року: 7 стильних образів на кожен день

Стильні образи на осінь із сукнею (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени багато модниць найчастіше вибирають класичні варіанти штанів або ж зручні моделі джинсів. Але якщо ви хочете виглядати елегантно або вас запросили на важливий захід, візьміть на замітку образи з сукнями.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі суконь у тренді та з чим їх поєднувати цього сезону.

Трикотажне плаття

Для повсякденного образу пригляньте трикотажну сукню у довжині міні. Поєднувати її можна з трендовими чоботями до коліна та класичним бежевим тренчем. Цей лук підійде і для офісних буднів, і для походу на побачення.

Простий образ на кожен день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Тепла сукня

Для прохолоднішої осені підберіть довгу сукню з трикотажу в рубчик з високим горлом - така модель буде не тільки стильною, але й практичною. Доповніть таку сукню сумкою крос-боді і високими чоботами, якщо хочете створити елегантний образ, або зручними кросівками - для більш розслабленого луку.

Тепла сукня на осінь (фото: instagram.com/juliesfi)

Сукня-піджак

Придивіться піджак у стилі оверсайз, який можна перетворити на сукню за допомогою тонкого ременя на поясі. Доповніть образ високими чоботами та шкіряною сумкою.

Сукня-піджак (фото: instagram.com/dinahansen)

Сукня з принтом

Літню сукню з принтом можна носити і восени. Просто доповніть її трендовою курткою з овчини та черевиками на тракторній підошві. Яскравим акцентом стане зелена сумка.

Літнє плаття можна носити і в холодну пору (фото: instagram.com/claudia_berresford)

Сукня міді

Приталена сукня у довжині міді - ідеальний варіант на осінь. Поєднувати її можна з теплим вовняним пальто в клітинку і чоботями на підборах-"чарочках". Доповнить лук сумка незвичної форми.

Варіант в офіс (фото: instagram.com/tamaramory)

Сукня з коротким рукавом

Для теплої осені пригляньте однотонну сукню в довжині міді або максі з коротким рукавом. Поєднувати її можна як із традиційними піджаками та пальто, так і з джинсовими куртками. Доповнять лук ботильйони з трендовими квадратними носками.

Сукня на теплу осінь (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Сукня-сорочка

Ще один варіант на осінь - сукня-сорочка. Під неї можна одягнути гольф-водолазку контрастного кольору і зробити образ ще стильнішим. Доповнять лук черевики на масивній підошві та невелика сумка.

Теплий лук на осінь (фото: instagram.com/monikh)

Раніше ми розповіли про модні образи з укороченим тренчем та шкіряною курткою.

Також читайте, який колір додати до свого базового осіннього гардеробу, щоб бути найстильнішою.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Julie Sergent Ferreri, Sylvie Mus, Monikh, Bella, Claudia Berresford, Tamara Mory, Dina Hansen.

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