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Никогда не сажайте эти растения рядом, если хотите получить хороший урожай

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 21:43
Никогда не сажайте эти растения рядом, если хотите получить хороший урожай Какие растения нельзя сажать рядом (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые виды растений могут конкурировать между собой, поэтому их не стоит сажать рядом, иначе вы не получите урожай даже при самом лучшем уходе.

О том, какие растения несовместимы между собой и какие правила следует соблюдать хозяевам при посадке культур, пишет Gardening know how.

Учитывайте размер растений

Все огородные растения примерно одинакового размера имеют одинаковые потребности в освещении. Сажать очень высокие виды рядом с низкорослыми не стоит, потому что они будут затенять их.

Если площадь огорода не позволяет развести эти культуры по разным углам участка, тогда вариантом станет высадка низкорослых растений в отдельный ряд на краю поля. Так они получат свою дозу света.

Учитывайте потребности разных культур

Некоторые растения нуждаются в большем количестве воды, а это может навредить соседним культурам. То же и с удобрениями. Поэтому учтите это при планировке грядок на огороде.

Хорошим выходом является посадка вместе растений с одинаковыми потребностями в питании и воде. Но только в том случае, если они не конкурируют друг с другом.

Растения химически вредят своим конкурентам

Растения являются аллопатическими, то есть они могут химически препятствовать жизненно важным системам других культур, с которыми они конкурируют.

Обычно такими растениями являются сорняками. Впрочем, некоторые ландшафтные и сельскохозяйственные виды оставляют после себя также аллопатические химические вещества.

Исследования в этой сфере еще недостаточны, но среди растений, которые, как считается, обладают аллопатическими свойствами, есть:

  • спаржа
  • бобы
  • свёкла
  • брокколи
  • капуста
  • огурцы
  • горох
  • соевые бобы
  • подсолнечники
  • помидоры

Какие растения нельзя сажать рядом

Грецкие орехи мешают расти помидорам, баклажанам и кукурузе. Во время посадки брокколи убедитесь, что соблюдаете правильный севооборот, поскольку брокколи может оставлять после себя вещества, которые другие крестоцветные культуры не переносят.

Люцерна способна препятствовать прорастанию даже ее собственных семян. А вот чеснок и лук мешают росту бобов и гороха, но совместимы с большинством других культур.

Избегайте следующих пар на огороде, если хотите получить урожай:

  • мята и лук, где растет спаржа;
  • фасоль и горчица рядом со свеклой;
  • анис и укроп рядом с морковью;
  • огурец, тыква, редька, подсолнечник, кабачки или помидоры рядом с картофельными грядками;
  • любой представитель семейства капустных рядом с клубникой;
  • капуста, цветная капуста, кукуруза, укроп и картофель рядом с помидорами.

Раньше мы рассказывали о том, каким удобрением подкормить клубнику, чтобы она дала хороший урожай.

Как мы раньше писали, подпитайте хилую рассаду таким образом и она будет расти, как на дрожжах.

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