Никогда не сажайте эти растения рядом, если хотите получить хороший урожай
Некоторые виды растений могут конкурировать между собой, поэтому их не стоит сажать рядом, иначе вы не получите урожай даже при самом лучшем уходе.
О том, какие растения несовместимы между собой и какие правила следует соблюдать хозяевам при посадке культур, пишет Gardening know how.
Учитывайте размер растений
Все огородные растения примерно одинакового размера имеют одинаковые потребности в освещении. Сажать очень высокие виды рядом с низкорослыми не стоит, потому что они будут затенять их.
Если площадь огорода не позволяет развести эти культуры по разным углам участка, тогда вариантом станет высадка низкорослых растений в отдельный ряд на краю поля. Так они получат свою дозу света.
Учитывайте потребности разных культур
Некоторые растения нуждаются в большем количестве воды, а это может навредить соседним культурам. То же и с удобрениями. Поэтому учтите это при планировке грядок на огороде.
Хорошим выходом является посадка вместе растений с одинаковыми потребностями в питании и воде. Но только в том случае, если они не конкурируют друг с другом.
Растения химически вредят своим конкурентам
Растения являются аллопатическими, то есть они могут химически препятствовать жизненно важным системам других культур, с которыми они конкурируют.
Обычно такими растениями являются сорняками. Впрочем, некоторые ландшафтные и сельскохозяйственные виды оставляют после себя также аллопатические химические вещества.
Исследования в этой сфере еще недостаточны, но среди растений, которые, как считается, обладают аллопатическими свойствами, есть:
- спаржа
- бобы
- свёкла
- брокколи
- капуста
- огурцы
- горох
- соевые бобы
- подсолнечники
- помидоры
Какие растения нельзя сажать рядом
Грецкие орехи мешают расти помидорам, баклажанам и кукурузе. Во время посадки брокколи убедитесь, что соблюдаете правильный севооборот, поскольку брокколи может оставлять после себя вещества, которые другие крестоцветные культуры не переносят.
Люцерна способна препятствовать прорастанию даже ее собственных семян. А вот чеснок и лук мешают росту бобов и гороха, но совместимы с большинством других культур.
Избегайте следующих пар на огороде, если хотите получить урожай:
- мята и лук, где растет спаржа;
- фасоль и горчица рядом со свеклой;
- анис и укроп рядом с морковью;
- огурец, тыква, редька, подсолнечник, кабачки или помидоры рядом с картофельными грядками;
- любой представитель семейства капустных рядом с клубникой;
- капуста, цветная капуста, кукуруза, укроп и картофель рядом с помидорами.
Раньше мы рассказывали о том, каким удобрением подкормить клубнику, чтобы она дала хороший урожай.
Как мы раньше писали, подпитайте хилую рассаду таким образом и она будет расти, как на дрожжах.