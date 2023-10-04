Какие растения не стоит ставить на балконе: могут зачахнуть или станут сильно мешать

Домашние цветы и растения радуют глаз, насыщают помещение кислородом и могут беречь ваш дом и ваше здоровье. Обычно горшки с растениями ставят на окнах, на балконе или на книжных полках. И многие совершают стандартную ошибку - выставляют растения на балкон, чтобы создать там зеленый уголок. Некоторые цветы там быстро погибают.

Какие растения нельзя держать на балконе, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Камелия

Если ваш балкон выходит на южную сторону, то чрезмерный солнечный свет может навредить хрупким растениям, таким как камелия. Золотое правило - солнечный свет не должен быть направлен на листву. Для этого растения отлично подойдет затененное и проветриваемое помещение.

Еще один нюанс - сквозняки и ветер. Если они сильные и частые, то это может нанести непоправимый вред вашим цветам.

Камелию нельзя ставить на балконе (фото: pixabay.com)

Орхидея

Этим великолепным цветам нужен свет, но опять же - не прямые солнечные лучи. И этому цветку жизнь на открытом воздухе не очень подходит. Лучше всего ставить орхидею возле окна, защитив шторами.

Орхидея на балконе может погибнуть (фото: pixabay.com)

Зимний кактус

Среди растений, которые не стоит ставить на балконе, есть зимний кактус. Он любит прохладную температуру, для него +10 - нормальная среда. Но он не переносит солнечные лучи.

В комнатах для такого кактуса также нужно тщательно подбирать место, так как любой источник тепла поблизости может его погубить.

Кактусам балкон придется не по вкусу (фото: pixabay.com)

Крупные растения

Казалось бы, огромному горшку с крупным растением самое место на балконе. Но увы, далеко не все такие цветы можно там поставить. Во-первых, большой горшок тут же "съест" пространство на вашем балконе.

Во-вторых, среди крупных растений также есть много таких, которым прямые солнечные лучи, ветер или холод категорически противопоказаны.

Крупные горшки с цветами на балкон лучше не ставить (фото: pixabay.com)

Вьющиеся растения

Разместить такое растение на балконе кажется отличной идеей. Особенно, если это декоративное растение. Но они имеют свойство довольно быстро разрастаться и могут быстро покинуть пределы вашей квартиры и пробраться к соседям, которые могут быть не в восторге от незваного гостя.

Вьющиеся растения могут от вас "сбежать" к соседям (фото: pixabay.com)

Растения с крупными шипами

Тут рекомендация, которая касается вашей личной безопасности. В небольшом пространстве на балконе риск уколоться о шипы возрастает в разы. Поэтому стоит хорошо продумать размещение такого цветка или отказаться от такого "питомца".

Растения с колючками и шипами могут вам мешать на балконе (фото: pixabay.com)