Забудьте о розах. Вот какие цветы простоят в вашем доме долго

Большинство людей выбирают розы, но очень расстраиваются, когда они через 4-5 дней уже вянут. Особенно, когда это большие букеты, подаренные с любовью.

РБК-Украина (проект Styler) решил рассказать, какие цветы кроме роз могут порадовать женщин и простоять дома гораздо дольше.

Каждая девушка любит, когда ей дарят цветы - это поднимает настроение, позволяет ей чувствовать себя привлекательной, любимой и достойной. Но как же обидно, когда через 2-4 дня букеты увядают и от них остаются лишь воспоминания.

Однако не стоит горевать, ведь есть цветы, которые будут стоять долго и радовать ваш глаз.

Хризантемы

Хризантемы стоят около 4-х недель и даже подольше. К тому же они не нуждаются в специальном уходе. Вам нужно не забывать раз в 2 дня менять воду и подрезать кончики стеблей.

Хризантемы (фото: Freepik)

К тому же они существуют в разных цветах, вы можете выбрать от белых до зеленых.

Орхидеи

Да, орхидеи бывают не только в горшках, но и срезанные. И именно они могут радовать вас около 3-х недель. Единственное, что нужно учесть - эти цветы не любят прикосновений, ведь так их хрупкая поверхность портится.

Орхидеи (фото: Freepik)

Орхидеи обладают легким ароматом и богатой цветовой палитрой. Они подойдут нежным натурам и молодым девушкам в качестве подарка или сюрприза.

Ирисы

Или как их называют в народе - петушки, простоят в вазе 2 недели. Эти цветы имеют не только прекрасный запах, но и невероятно красивый фиолетовый цвет.

Ирисы (фото: Freepik)

Но стоит учесть один момент - эти цветы очень любят воду, поэтому их следует опрыскивать каждый день, через день ее менять и подрезать стебли.

Герберы

Цветы невероятной красоты, которые имеют широкую цветовую палитру и разные размеры, смогут радовать глаз две недели.

Герберы (фото: Freepik)

К тому же герберы - это универсальные цветы, которые можно дарить как женщинам, так и мужчинам.

Лилии

Этот цветок имеет специфический аромат, поскольку часто вызывает аллергию. Лилии могут простоять в вазе около 10 дней.

Лилии (фото: Pixabay)

Но за ними нужно тщательно ухаживать, ведь просто заменить воду - будет недостаточно. Их стебли нужно срезать только под струей теплой воды.

Гвоздики

Нет, нет, и еще раз нет - это не похоронные цветы, как принято было считать веками! Гвоздики великолепны в нежных цветах - розовых, персиковых, кремовых.

Гвоздики (фото: Freepik)

Гвоздики следует оберегать от прямых лучей солнца и менять воду раз в 2 дня, тогда они простоят до 2-х недель.

Гладиолусы

Это цветы, которые немногим нравятся, поскольку у них большие размеры и не совсем привычный вид. Однако они могут долго стоять в доме - до 2-х недель.

Гладиолусы (фото: Freepik)

Следует отметить, что эти цветы нельзя сразу ставить в вазу с водой, сначала пару часов они должны постоять в темном месте.

Пионы

Весенняя любовь каждой девушки. Пионы могут простоять дома более 14 дней. Ведь распускаются они постепенно и именно поэтому будут долго радовать обладательниц букета.

Пионы (фото: Freepik)

Но есть один нюанс - стебли пионов следует подрезать под углом.