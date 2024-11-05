Эти вещи категорически запрещено сушить на батарее

В холодное время года многие сушат одежду на батареях, чтобы ускорить процесс. Однако не все вещи подходят для такого способа сушки - повышенная температура может повредить ткани и даже вызвать неприятные запахи в доме.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно не следует сушить на радиаторах отопления и какие есть альтернативные способы сушки.

Одежда из синтетических материалов

Синтетические ткани, такие как полиэстер, акрил и нейлон, очень чувствительны к высоким температурам. При сушке на батарее они могут потерять форму, стать грубыми или даже выделять неприятные запахи из-за плавления волокон.

Также синтетика обладает способностью аккумулировать электрический заряд, что делает вещи менее приятными на ощупь. Некоторые ткани могут даже вспыхнуть при определенных условиях, особенно если батарея очень горячая.

Чтобы избежать таких проблем, синтетическую одежду лучше сушить на воздухе или использовать режим деликатной сушки в стиральной машине.

Шерстяные вещи

Шерсть, в частности, чистая или с высоким содержанием натуральных волокон, легко теряет форму при воздействии высоких температур. Сушка на батарее приводит к усадке шерстяных изделий, после чего они могут стать маленькими или деформированными.

Также батареи могут сделать грубую ткань, что снижает ее комфортность. Некоторые виды шерсти могут потерять натуральный блеск и мягкость, что ухудшает их внешний вид. Оптимальным вариантом для таких вещей является горизонтальная сушка на специальной решетке вдали от прямых источников тепла.

Влажная верхняя одежда

Куртки, пуховики и другие виды верхней одежды, особенно с наполнителем, таким как пух или синтепон, не следует сушить на батарее. Высокая температура может привести к неравномерному распределению наполнителя, что делает одежду менее теплой и снижает ее защитные свойства.

Пух может слипнуться, а синтепон потеряет объем, что плохо скажется на теплоизоляционных свойствах. Кроме того, оболочка из водонепроницаемого материала может деформироваться и утратить свои защитные свойства.

Для сушки такой одежды лучше использовать специальные стойки и оставить ее при комнатной температуре.

Обувь

Сушка обуви на батарее является распространенной практикой, однако это может привести к быстрому износу. Кожаная или замшевая обувь под воздействием высокой температуры трескается, а подошва может потерять форму или расслоиться.

Кроме того, из-за пересушивания некоторые материалы становятся жесткими, что влияет на комфорт во время ношения. Если сушить обувь нужно срочно, лучше использовать специальные сушилки с низкой температурой или бумажные полотенца внутри обуви, которые помогут поглотить влагу.

Детская одежда и игрушки

Детская одежда и мягкие игрушки требуют особой осторожности в уходе. Материалы, из которых изготовлены детские вещи, часто чувствительны к высоким температурам, а их пересушивание может привести к потере мягкости и комфорту.

Кроме того, некоторые ткани могут выделять вредные вещества при нагревании, что опасно для детей. Поэтому детские принадлежности рекомендуется сушить при естественных условиях или использовать деликатные режимы в сушильных машинах, если это возможно.