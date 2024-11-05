Ці речі категорично заборонено сушити на батареї

В холодну пору року багато хто сушить одяг на батареях, аби прискорити процес. Однак не всі речі підходять для такого способу сушіння - підвищена температура може пошкодити тканини та навіть викликати неприємні запахи в оселі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме не слід сушити на радіаторах опалення та які є альтернативні способи сушіння.

Одяг із синтетичних матеріалів

Синтетичні тканини, такі як поліестер, акрил і нейлон, дуже чутливі до високих температур. При сушінні на батареї вони можуть втратити форму, стати грубими або навіть виділяти неприємні запахи через плавлення волокон.

Також синтетика має здатність акумулювати електричний заряд, що робить речі менш приємними на дотик. Деякі тканини навіть можуть спалахнути за певних умов, особливо якщо батарея дуже гаряча.

Щоб уникнути таких проблем, синтетичний одяг краще сушити на повітрі або використовувати режим делікатного сушіння в пральній машині.

Вовняні речі

Вовна, зокрема чиста або з високим вмістом натуральних волокон, легко втрачає форму при впливі високих температур. Сушіння на батареї призводить до усадки вовняних виробів, після чого вони можуть стати маленькими або деформованими.

Також батареї можуть зробити тканину грубою, що знижує її комфортність. Деякі види вовни можуть втратити натуральний блиск і м’якість, що погіршує їх зовнішній вигляд. Оптимальним варіантом для таких речей є горизонтальне сушіння на спеціальній решітці подалі від прямих джерел тепла.

Вологий верхній одяг

Куртки, пуховики та інші види верхнього одягу, особливо з наповнювачем, таким як пух або синтепон, не варто сушити на батареї. Висока температура може призвести до нерівномірного розподілу наповнювача, що робить одяг менш теплим і знижує його захисні властивості.

Пух може злипнутися, а синтепон втратить об'єм, що погано позначиться на теплоізоляційних властивостях. Крім того, оболонка з водонепроникного матеріалу може деформуватися і втратити свої захисні властивості.

Для сушіння такого одягу краще використовувати спеціальні стійки та залишити його при кімнатній температурі.

Взуття

Сушіння взуття на батареї є поширеною практикою, проте це може призвести до швидкого зносу. Шкіряне або замшеве взуття під впливом високої температури тріскається, а підошва може втратити форму чи розшаруватися.

Крім того, через пересушування деякі матеріали стають жорсткими, що впливає на комфорт під час носіння. Якщо сушити взуття потрібно терміново, краще використовувати спеціальні сушарки з низькою температурою або паперові рушники всередині взуття, які допоможуть поглинути вологу.

Дитячий одяг та іграшки

Дитячий одяг та м'які іграшки вимагають особливої обережності у догляді. Матеріали, з яких виготовлені дитячі речі, часто чутливі до високих температур, а їх пересушення може призвести до втрати м'якості та комфорту.

Крім того, деякі тканини можуть виділяти шкідливі речовини при нагріванні, що є небезпечним для дітей. Тому дитячі речі рекомендується сушити при природних умовах або використовувати делікатні режими в сушильних машинах, якщо це можливо.