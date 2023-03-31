Какие вещи можно спокойно брать из отельных номеров: список

Очень часто, останавливаясь в отелях, многие из нас не знают, что некоторые вещи из номеров можно брать постояльцам.

В крупных отелях принято ежедневно обновлять некоторые продукты, особенно те, что находятся в ванной комнате. И, скажем прямо, большинству клиентов особенно нравятся эти маленькие бутылочки с шампунем, гелем для душа и другими средствами по уходу за телом. Они, не колеблясь, кладут их в свой багаж, чтобы привезти домой. Давайте проясним, что можно назвать воровством, а что нет.

Что можно брать из отельных номеров

Домашние тапочки

Элегантные, мягкие и пушистые тапочки красивых отелей нравятся всем путешественникам. С первого дня после душа мы их с удовольствием надеваем и они согревают наши ноги. Будьте уверены, отель бесплатно предоставляет вам их. Так как никто не будет использовать их после вас, вы можете взять их с собой.

Туалетные принадлежности

Хорошая новость в том, что все эти продукты вполне разрешено брать с собой. Достаточно, чтобы запастись шампунями, гелями для душа, увлажняющими кремами, маслами и другими средствами ухода. Как вы могли заметить, некоторые дорогие отели также предлагают целый набор полезных вещей: зубные щетки, зубную пасту, бритвы, ватные палочки, расчески, наборы для шитья и т.д. Самые престижные из них даже радуют вас образцами элитной парфюмерии. Все это бесплатно для клиента.

Еда и напитки

В качестве приветствия некоторые отели делают все возможное, чтобы удовлетворить своих клиентов. Таким образом, как только вы войдете в комнату, вас приятно удивит корзина с фруктами на столе, шоколад, вода и напитки.

Очевидно, поскольку это скоропортящиеся продукты, вы можете наслаждаться ими с удовольствием. В некоторых отелях самые удачливые могут даже воспользоваться бесплатной бутылкой шампанского и более изысканными закусками. Но следует помнить, что все в мини-баре, в основном алкоголь, является платным.

Блокноты и ручки

Нередко в гостиницах можно найти блокноты, ручки и карандаши с логотипом отеля. Не волнуйтесь, они кладутся для каждого клиента, поэтому вы можете оставить их при себе.