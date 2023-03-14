Так делают в отелях. Как сделать так, чтобы в туалете был постоянно приятный запах

Туалет и ванная комната иногда могут содержать в себе неприятные запахи. Для того, чтобы освежить, например, уборную, не нужно покупать дорогостоящие средства.

В издании Sante Plus рассказали о хитрости отелей для ароматизации туалета и ванной комнаты.

Как заставить благоухать туалет?

Если ваш туалет находится в вашей ванной комнате, этот неприятный запах может распространяться по всему помещению. В этом случае нет необходимости тратить все свои деньги на освежители воздуха по завышенным ценам, чтобы ароматизировать эту локацию. Благодаря этому трюку ваши туалеты будут чистыми и приятно пахнут.

К счастью, есть для вас один трюк, который позволит вам избавиться от неприятных запахов, исходящих из туалета. Кроме того, вы можете использовать его, чтобы очистить их тщательно. Хитрость заключается в том, чтобы налить лимон и уксус в бутылку с распылителем, выполнив следующие действия:

Налейте полстакана уксуса и лимонного сока в распылитель.

Смешайте два ингредиента, чтобы получить однородный раствор.

Затем распылите этот раствор в унитаз.

Оставьте действовать на четверть часа, затем смойте унитаз и почистите стенки унитаза.

Благодаря этому самодельному дезодоранту из лимона и уксуса ваш туалет больше не будет неприятно пахнуть.

Лимон распространяет приятный аромат, а белый уксус поглощает неприятные запахи. Кроме того, последний устранит известковый налет в туалетах, проведя тщательную очистку.

Как избавиться от запаха мочи в туалете?

Избавиться от неприятного запаха из туалета можно с помощью пищевой соды. Этот белый порошок, известный своей впитывающей способностью, может вас приятно удивить!

Смешайте столовую ложку пищевой соды с лимонным соком, чтобы получилась паста. Затем нанесите ее на сиденье и крышку унитаза.

Позвольте ей подействовать в течение нескольких минут. Прополощите, смывая унитаз, и вы увидите, что неприятные запахи станут просто плохим воспоминанием.