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Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Новина українською →
Львов, Среда 29 марта 2023 10:14
Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия Львовские гостиницы, принадлежащие бывшим гражданам России (фото: lviv.ridne.net)
Автор: Юлия Гаюк

До 24 февраля на Украине были российские бизнесмены и предприниматели. Для того чтобы не потерять нажитое в Украине, они прибегают к разным хитростям, в частности к переписыванию бизнеса на другого владельца, выводу его в дружеские страны и изменению своего гражданства.

Журналисты издания "Твоє місто" обнаружили, к каким гостиницам во Львове относятся бывшие граждане РФ.

Отель "Днестр" (Premier Hotel Dnister)

Отель, расположенный по адресу улица Матейко, 6, достаточно известен во Львове. По данным мониторингового сервиса YouControl, его конечным бенефициаром является Наталья Селиванова, гражданка Франции.

Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Скриншот: youcontrol.com.ua

Это имя уже появлялось в украинских СМИ. Наталию упоминали как гражданскую жену российского криминального авторитета Михаила Воеводина, члена так называемой "лужниковской группы".

Ранее он заявлял, что является гражданином Словакии. Кстати, с октября 2022 года Воеводин находится под украинскими санкциями.

По словам журналистов львовского издания, сейчас здание гостиницы арестовано в уголовном производстве с запретом отчуждения, но не пользования.

Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названияЭтими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Отель "Днестр" во Львове (фото: dailylviv.com; tvoemisto.tv)

Сеть Reikartz

Это также небезызвестная сеть гостиниц во Львове. Она состоит из "Рейкарц Медиваль Львов", "Рейкарц Дворжец Львов" и "Рейкарц Мурал Львов". Здания, где размещены гостиницы, принадлежат ООО "Рейкарц и партнеры. Украина".

Конечным бенефициаром в украинском ЕГР сейчас указан гражданин Турции Юрий Васин, зарегистрированный в Анкаре, но еще весной 2022 года он был указан гражданином РФ.

Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Скриншот: youcontrol.com.ua

В прошлом году Галицкий районный суд Львова налагал арест на недвижимое имущество ООО "Рейкарц и партнеры. Украина" по ходатайству следователя полиции, но Львовский апелляционный суд его отменил.

Этими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названияЭтими львовскими гостиницами владеют бывшие граждане России. Запомните эти названия

Отель Reikartz во Львове (фото: Reikartz.com)

Раньше мы рассказывали, какие российские суши-рестораны до сих пор работают в Украине.

А еще мы сообщали об официальном признании компании Auchan спонсором терроризма.

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Российская Федерация Львов бізнес РФ