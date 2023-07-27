Названы три "суперфуда", которые на самом деле вредны: список

Ни для кого не секрет, что сбалансированное питание способствует лучшему здоровью и долголетию. Однако есть "суперфуды", о преимуществах которых мы слышали неоднократно, а оказалось, что они могут даже навредить.

О том, какие "суперфуды" на самом деле вредны, рассказала нутрициолог Оксана Шатрова в своем Instagram.

Арахисовая паста

По словам нутрициолога, самый актуальный и полезный продукт многих тренеров на самом деле готовят из жареных орехов. Такая паста уже содержит окисленные омега-6 жирные кислоты, которые обладают провоспалительным действием.

К тому же достаточно часто для приготовления пасты используют сырье низкого качества с плесенью и грибками, которые в продукте вы не увидите. Арахисовую пасту лучше не употреблять каждый день.

Овсянка

Речь идет об овсянке быстрого приготовления. На самом деле такая крупа прошла процесс рафинирования, поэтому продукт почти не содержит витаминов и питательных веществ.

В сочетании с молоком, медом и ложкой ореховой пасты вы получите быстрые углеводы. После чего последуют резкие перепады уровня сахара в крови и повышенное чувство голода в течение дня, а это увеличивает вероятность переедания.

Крем-сыр

Это, пожалуй, один из самых популярных видов сыра. Этот ингредиент есть почти везде - в чизкейках, запеканках, тортах и просто как намазка на хлеб.

Однако на самом деле именно такой коровий сыр содержит ГМО и имеет много насыщенных жиров, что могут повысить уровень холестерина.

Также в крем-сыре гораздо больше сахара по сравнению с другими видами молочки, поэтому этот продукт лучше ограничить в потреблении - не есть его каждый день.