Вы тоже в них верите! 5 кулинарных мифов, которые только мешают нам на кухне

Уверены, хотя бы один с перечисленных кулинарных мифов вы тоже верили.

Не все кулинарные советы, которые мы знаем с детства, на самом деле полезны и эффективны. Когда-то эти лайфхаки, возможно, действительно помогали нашим бабушкам на кухне. Однако современные продукты значительно отличаются от тогдашних, а новые гастрономические технологии абсолютно опровергают некоторые кулинарные предрассудки.

О том, какие псевдо знания о продуктах мешают нам на кухне, рассказываем ниже.

Макароны нужно промывать

Самый распространенный миф среди украинских хозяек - макароны обязательно нужно промывать. Раньше это делали, чтобы мучные изделия не слипались после варки.

Однако сейчас большинство видов пасты производят из твердых сортов пшеницы, поэтому промывать их после приготовления не нужно. Их можно опустить в холодную воду, если хотите получить состояние аль-денте.

"Кровь" из стейка - опасна

Многие гурманы боятся есть средне прожаренный стейк из-за того, что из него вытекает свежая кровь. На самом деле этот розовый сок - миоглобином, белок, который содержится в мышечных тканях животного.

Употреблять эту розовую жидкость безопасно, ею вы никак не сможете отравиться. Поэтому лакомьтесь стейками на здоровье.

Свежие овощи - полезные, замороженные - нет

Доля правды в этом утверждении есть - обычно свежие овощи более полезны. Однако мороженые сохраняют также большое количество витаминов и минералов, если они быстро охлаждены при низких температурах. Такая технология доступна в специальных морозильных камерах.

Обычные холодильники не способны столь быстро заморозить продукт, чтобы максимально сберечь полезные вещества в нем. Вы вероятно и сами заметили, что замороженные магазинные овощные наборы вкуснее тех, которые вы сделали летом сами.

Молоко делает омлет пышным

Бытует мнение, что "пышный" омлет можно сделать, если к яйцам добавить молоко. На самом деле, этот продукт не дает желаемой воздушности блюду, а лишь затягивает процесс приготовления. Чтобы омлет был пышным, его нужно обжаривать при низкой температуре.

Термическая обработка убивает все витамины

Вы, наверное, неоднократно слышали утверждение, что после термической обработки овощи теряют все свои полезные свойства. Поэтому следует их потреблять исключительно свежими.

Однако ученые доказали, что часть содержащихся в овощах витаминов, термическая обработка не уничтожает. Витамины A, D, E и K остаются в овощах и фруктах даже после приготовления. Но витамины В и С являются водорастворимыми, поэтому после нагревания переходят в состояние жидкости - их можно потреблять с бульоном.