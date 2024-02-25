Какие планеты "выживут", когда погаснет Солнце и что произойдет с Землей

Даже "вечное" по человеческим меркам Солнце через 5 миллиардов лет приблизится к своей смерти. Оно будет изменять свои размеры и количество излучения тепла, что повлияет на планеты в Солнечной системе. Некоторые из них не переживут этих изменений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео канала заведующего лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ивана Крячко "Все про всесвіт" в You Tube.

Какие планеты "выживут", когда погаснет Солнце

"Приблизительно через 5 миллиардов лет Солнце будет не таким, как сейчас. К тому времени оно станет красным гигантом, существенно увеличит размеры, поэтому поглотит Меркурий и, вероятно, Венеру. Даже если Солнце до Земли и Марса не дотянется, то может уничтожить их, вызвав сильные отливы и приливы, которые разорвут на куски эти планеты", - говорит ученый.

Крячко добавляет, что после красного гиганта Солнце превратится в белого карлика. Это очень плотные горячие звезды, размером с Землю, это конечная стадия эволюции звезды.

"До недавнего времени астрономы не имели представления, что может случиться с планетами на дальних орбитах, когда их материнская звезда переходит в состояние белого карлика. Наблюдать экзопланеты возле таких звезд методом транзита или лучевых скоростей трудно. Несмотря на эти сложности, астрономы уже находили свидетельство об экзопанетах возле "огарков звезд", - добавляет астроном.

Также ученый отмечает, что в 2011 году телескоп NASA заметил потенциальную планету, которая вращается вокруг белого карлика, но ее орбита была в 2500 раз больше, чем орбита Земля-Солнце. А вот с орбитами, похожими на Юпитера и Сатурна астрономы до сих пор не наблюдали вокруг белых карликов.

"Но все изменилось, когда появился телескоп Джеймса Веба. Именно этот телескоп выбрала группа ученых для изучения белых карликов, лежащих в пределах 75 световых лет. Они обнаружили планеты, похожие по размеру на Юпитер и Сатурн. Таким образом, ученые получили доказательства того, что эти планеты "выживут", когда наше солнце превратится в белого карлика", - объясняет Крячко.

Если открытие будет подтверждено, то это будет означать, что есть много подобных планет, которые можно исследовать с помощью телескопа Джеймса Веба, ведь два из четырех изученных белых карликов имеют экзопланеты.

"Это также будет свидетельствовать, что у внешних планет Солнечной системы есть шанс остаться невредимым, когда солнце станет белым карликом", - добавляет астроном.

Напомним, что к внешним планетам нашей системы относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.