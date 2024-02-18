Как в "Звездных войнах". В сети показали новый космический корабль, который отправится на МКС в этом году

Американская компания Sierra Space продемонстрировала свой космический корабль, который в первой половине 2024 года отправят на Международную космическую станцию для доставки груза.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Futurism.

Как выглядит космический аппарат

Конструкция космического корабля отдаленно напоминает космический шаттл NASA, хотя имеет много закругленных краев и гладкие аэродинамические крылья, напоминающие аппараты из фильма "Звездные войны". Космический корабль сейчас установлен на грузовом модуле на испытательном центре NASA Neil Armstrong в Огайо.

Транспортное средство под названием "Tenacity" предназначено для вертикального старта на ракете United Launch Alliance Vulcan Centaur, которая в этом году уже вывела на орбиту посадочный модуль Astrobotic.

После возвращения и стремительного вхождения в атмосферу Земли корабль может скользить по воздуху, используя свои крылья, чтобы безопасно вернуть груз и членов экипажа - это альтернатива парашютам и океанским посадкам.

Tenacity в этом году должен отправиться на МКС (фото: Getty Images)

Tenacity должен совершить свой первый полет в МКС без экипажа на борту в рамках демонстрационной миссии. Запуск должен пройти в первой половине 2024 года. Но перед этим он и грузовой модуль должны пройти испытания, чтобы убедиться в том, что транспортные средства могут выжить в экстремальных условиях космического пространства.

"Все испытания, которые мы проводили за последние шесть лет, а также испытания разработки, вся автономность и аэродинамика - это испытание окружающей среды того, что транспортное средство увидит на стартовой площадке при отправке в космос. Тестирование связано с копированием космической среды, космического вакуума, это будет сделано в камере теплового вакуума", - заявил генеральный директор Sierra Space Том Вис.

Отмечается также, что Sierra Space имеет серьезную конкуренцию, когда дело доходит до перевозки грузов и астронавтов на орбиту Земли. Ведь космический корабль Crew Dragon компании SpaceX уже выполнил семь оперативных миссий доставки экипажа на космическую станцию и выполнил 29 беспилотных миссий на орбитальную лабораторию.