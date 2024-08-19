ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Понедельник 19 августа 2024 07:15
UA EN RU
Какие пиджаки будут в моде осенью-2024 Модные пиджаки осень 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Даже если вы не работаете в офисе, брючный костюм - все равно полезное приобретение. Его удобство в том, что каждую часть костюма можно носить отдельно и сочетать с другими вещами в гардеробе.

Пиджак, особенно, является необходимым элементом осеннего гардероба, поскольку он может заменить верхнюю одежду, когда на улице еще не очень холодно. В непогоду хороший жакет добавит дополнительный теплый слой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пиджаки следует примерить в этом сезоне!

С широкими плечами

Четкие линии в образе - это уверенный шаг к созданию power suit. Пиджак с широкими и графичными плечами выглядит невероятно стильно и убедительно! Такой верх отлично сочетается с прямыми брюками и туфлями с заостренным носком. А сумка-коробочка станет прекрасным завершением этого ансамбля.

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Пиджак с широкими плечами (фото: instagram.com/ladytown.ua)

Укороченные жакеты

Для тех, кто любит подчеркивать фигуру, кроп-жакет станет идеальным выбором. Он выделяет талию, а в сочетании с джинсами с высокой посадкой подчеркивает и бедра. Особенно рекомендуем этот дуэт невысоким девушкам, ведь укороченный жакет визуально удлиняет силуэт. В общем, у кроп-пиджака масса преимуществ!

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Укороченный жакет (фото: instagram.com/warrmi.ua)

Облегающий

Элегантным леди тренды тоже преподнесли подарок: приталенный пиджак. Он позволяет создавать утонченные образы в стиле тихой роскоши и полностью соответствует эстетике ladylike, которая теперь будет всегда под рукой.

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Облегающий жакет (фото: instagram.com/love.ka__)

Объемный

Сейчас совсем не обязательно покупать новый пиджак - его можно взять у парня, отца или брата. Это актуально благодаря моде на жакеты с мужского плеча. Сочетайте такой пиджак с широкими прямыми брюками или джинсами, чтобы сбалансировать объемный верх. И получится отличный образ!

Какие пиджаки будут в моде осенью-2024

Объемный пиджак (фото: instagram.com/lov.concept)

Недавно мы рассказывали, как правильно подобрать носки под летнюю обувь, чтобы сделать образ стильным.

Также узнайте, как всегда быть модной и покорить всех вокруг утонченностью.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты ladytown.ua, warrmi.ua, thisstyle.store, love.ka_.

Читайте РБК-Украина в Google News
осінь Красота Женщины
NEWS
Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные
Потери россиян в войне перевалили за 600 тысяч военных: Генштаб обновил данные