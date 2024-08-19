Какие пиджаки будут в моде осенью-2024
Даже если вы не работаете в офисе, брючный костюм - все равно полезное приобретение. Его удобство в том, что каждую часть костюма можно носить отдельно и сочетать с другими вещами в гардеробе.
Пиджак, особенно, является необходимым элементом осеннего гардероба, поскольку он может заменить верхнюю одежду, когда на улице еще не очень холодно. В непогоду хороший жакет добавит дополнительный теплый слой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие пиджаки следует примерить в этом сезоне!
С широкими плечами
Четкие линии в образе - это уверенный шаг к созданию power suit. Пиджак с широкими и графичными плечами выглядит невероятно стильно и убедительно! Такой верх отлично сочетается с прямыми брюками и туфлями с заостренным носком. А сумка-коробочка станет прекрасным завершением этого ансамбля.
Пиджак с широкими плечами (фото: instagram.com/ladytown.ua)
Укороченные жакеты
Для тех, кто любит подчеркивать фигуру, кроп-жакет станет идеальным выбором. Он выделяет талию, а в сочетании с джинсами с высокой посадкой подчеркивает и бедра. Особенно рекомендуем этот дуэт невысоким девушкам, ведь укороченный жакет визуально удлиняет силуэт. В общем, у кроп-пиджака масса преимуществ!
Укороченный жакет (фото: instagram.com/warrmi.ua)
Облегающий
Элегантным леди тренды тоже преподнесли подарок: приталенный пиджак. Он позволяет создавать утонченные образы в стиле тихой роскоши и полностью соответствует эстетике ladylike, которая теперь будет всегда под рукой.
Облегающий жакет (фото: instagram.com/love.ka__)
Объемный
Сейчас совсем не обязательно покупать новый пиджак - его можно взять у парня, отца или брата. Это актуально благодаря моде на жакеты с мужского плеча. Сочетайте такой пиджак с широкими прямыми брюками или джинсами, чтобы сбалансировать объемный верх. И получится отличный образ!
Объемный пиджак (фото: instagram.com/lov.concept)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунты ladytown.ua, warrmi.ua, thisstyle.store, love.ka_.