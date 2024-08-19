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Які піджаки будуть у моді восени-2024

Понеділок 19 серпня 2024 07:15
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Які піджаки будуть у моді восени-2024 Модные пиджаки осень 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Навіть якщо ви не працюєте в офісі, брючний костюм - все одно корисне придбання. Його зручність у тому, що кожну частину костюма можна носити окремо і поєднувати з іншими речами в гардеробі.

Піджак, особливо, є необхідним елементом осіннього гардероба, оскільки він може замінити верхній одяг, коли на вулиці ще не дуже холодно. У негоду хороший жакет додасть додатковий теплий шар.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які піджаки варто приміряти цього сезону!

З широкими плечима

Чіткі лінії в образі - це впевнений крок до створення power suit. Піджак з широкими і графічними плечима виглядає неймовірно стильно і переконливо! Такий верх відмінно поєднується з прямими брюками і туфлями із загостреним носком. А сумка-коробочка стане прекрасним завершенням цього ансамблю.

Які піджаки будуть у моді восени-2024

Піджак з широкими плечима (фото: instagram.com/ladytown.ua)

Укорочені жакети

Для тих, хто любить підкреслювати фігуру, кроп-жакет стане ідеальним вибором. Він виділяє талію, а в поєднанні з джинсами з високою посадкою підкреслює і стегна. Особливо рекомендуємо цей дует невисоким дівчатам, адже укорочений жакет візуально подовжує силует. Загалом, у кроп-піджака маса переваг!

Які піджаки будуть у моді восени-2024

Укорочений жакет (фото: instagram.com/warrmi.ua)

Облягаючий

Елегантним леді тренди теж піднесли подарунок: приталений піджак. Він дає змогу створювати витончені образи в стилі тихої розкоші й повністю відповідає естетиці ladylike, яка тепер буде завжди під рукою.

Які піджаки будуть у моді восени-2024

Облягаючий жакет (фото: instagram.com/love.ka__)

Об'ємний

Нині зовсім не обов'язково купувати новий піджак - його можна взяти у хлопця, батька чи брата. Це актуально завдяки моді на жакети з чоловічого плеча. Поєднайте такий піджак з широкими прямими брюками або джинсами, щоб збалансувати об'ємний верх. І вийде чудовий образ!

Які піджаки будуть у моді восени-2024

Об'ємний піджак (фото: instagram.com/lov.concept)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-акаунти ladytown.ua, warrmi.ua, thisstyle.store, love.ka_.

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