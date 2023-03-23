Какие овощи нельзя сажать рядом на огороде: испортит весь урожай
Совсем скоро огородники начнут высаживать в грунт свои рассады и семена. И обычно места для посадки выбирается заранее. Поэтому нужно знать, какие овощи и растения нельзя сажать на одну грядку, чтобы не погубить весь будущий урожай.
Какие культуры мешают расти друг другу и "воруют" питательные вещества - читайте в материале ниже.
Огурцы и помидоры
У этих овощей совершенно разные "характеры" и разные условия полива. Помидорам много воды не нужно, от переизбытка влаги у них начинают гнить листья. А вот огурцы без большого количества влаги расти будут плохо и плодоносить будут слабо. Им нужен хороший полив.
Поэтому высаживать огурцы и помидоры по соседству не рекомендуется, желательно их разместить в разных частях огорода.
Картофель и пасленовые культуры (помидоры, баклажаны, перец)
Соседство картофеля с пасленовыми овощами может ухудшить урожай всех культур сразу. Если какая-нибудь из рассад заразится паразитами, то болезнь гарантировано перейдет к соседям.
А если на ваш картофель придет колорадский жук, то он точно съест все, что находится по соседству.
Бобовые и болгарский перец
Фасоль и горох часто страдают антракнозом и с этой же проблемой сталкивается и болгарский перец. Если грибок захватит одно растение, то он быстро начнет распространяться на все соседние культуры.
Зелень и морковь
Для получения сочной, вкусной и сладкой моркови, этот овощ нужно сажать подальше от любой зелени. Дело в том, что зелень вытягивает из почвы все питательные элементы и для моркови их может просто не хватить.
Помидоры и капуста
Разместите помидоры и капусту на разных грядках и как можно дальше друг от друга - обе культуры требуют много питательных веществ. При расположении рядом, они будут соперничать за эти вещества.
Кабачки и огурцы
Эти овощи станут очень плохими соседями, так как им нужно очень много влаги и питательных веществ. Желательно разместить их на совершенно разных грядках.
Кстати, ранее мы сообщали о том, какие дни станут удачными для посадки в апреле.
А также мы писали о том, какие ошибки нельзя допускать при выращивании рассады.