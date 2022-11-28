Рецепт домашнего глинтвейна, чтобы согреваться холодными зимними вечерами (видео)
Если мы спросим вас, какой напиток вы ассоциируете с зимой, вашим ответом будет либо какао, либо глинтвейн. И вы будете совершенно правы.
В период холодов глинтвейн становится особенно популярен, потому что хорошо согревает и дарит приятную праздничную атмосферу дома.
Как приготовить домашний глинтвейн рассказывают на Instagram-странице "Смачні домашні рецепти".
Ингредиенты для винного напитка
Для приготовления глинтвейна вам понадобится:
- 1 литр красного вина по вашему вкусу
- 1 апельсин
- 1/2 лимона
- 2-3 столовые ложки сахара в зависимости от вина
- 1 столовую ложку меда
Для безалкогольного варианта замените вино красным виноградным соком.
Специи можно выбирать те, которые вам нравятся. Лучше всего для напитка подойдут корица в палочках и молотых, гвоздика, анис, мускатный орех, имбирь и кардамон.
Как варить глинтвейн
Сам процесс приготовления очень прост и не требует больших затрат времени или усилий.
В кастрюле соедините мед, сахар, сок лимона, апельсиновый сок, цедру этих фруктов, нарезанное яблоко и специи. Всю эту смесь подогрейте примерно две минуты.
Затем долейте в кастрюлю вина и продолжайте греть, но ни в коем случае не доводите до кипения. Иначе алкоголь начнет выветриваться. Как только жидкость начнет закипать, выключите или убавьте огонь.
Для подачи в чашку положите кусок апельсина, корицу, наливайте глинтвейн и вкушайте.
Глинтвейн может прекрасно вас согреть, но действительно ли у алкоголя такой эффект? Раньше мы подробно об этом рассказали.
Читайте также, может ли алкоголь оградить человека от радиации.