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Рецепт домашнего глинтвейна, чтобы согреваться холодными зимними вечерами (видео)

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Понедельник 28 ноября 2022 21:04
Рецепт домашнего глинтвейна, чтобы согреваться холодными зимними вечерами (видео) Как готовить глинтвейн дома (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если мы спросим вас, какой напиток вы ассоциируете с зимой, вашим ответом будет либо какао, либо глинтвейн. И вы будете совершенно правы.

В период холодов глинтвейн становится особенно популярен, потому что хорошо согревает и дарит приятную праздничную атмосферу дома.

Как приготовить домашний глинтвейн рассказывают на Instagram-странице "Смачні домашні рецепти".

Ингредиенты для винного напитка

Для приготовления глинтвейна вам понадобится:

  • 1 литр красного вина по вашему вкусу
  • 1 апельсин
  • 1/2 лимона
  • 2-3 столовые ложки сахара в зависимости от вина
  • 1 столовую ложку меда

Для безалкогольного варианта замените вино красным виноградным соком.

Специи можно выбирать те, которые вам нравятся. Лучше всего для напитка подойдут корица в палочках и молотых, гвоздика, анис, мускатный орех, имбирь и кардамон.

Как варить глинтвейн

Сам процесс приготовления очень прост и не требует больших затрат времени или усилий.

В кастрюле соедините мед, сахар, сок лимона, апельсиновый сок, цедру этих фруктов, нарезанное яблоко и специи. Всю эту смесь подогрейте примерно две минуты.

Затем долейте в кастрюлю вина и продолжайте греть, но ни в коем случае не доводите до кипения. Иначе алкоголь начнет выветриваться. Как только жидкость начнет закипать, выключите или убавьте огонь.

Для подачи в чашку положите кусок апельсина, корицу, наливайте глинтвейн и вкушайте.

Глинтвейн может прекрасно вас согреть, но действительно ли у алкоголя такой эффект? Раньше мы подробно об этом рассказали.

Читайте также, может ли алкоголь оградить человека от радиации.

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