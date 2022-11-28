Рецепт домашнего глинтвейна, чтобы согреваться холодными зимними вечерами (видео)

В период холодов глинтвейн становится особенно популярен, потому что хорошо согревает и дарит приятную праздничную атмосферу дома.

Если мы спросим вас, какой напиток вы ассоциируете с зимой, вашим ответом будет либо какао, либо глинтвейн. И вы будете совершенно правы.

Ингредиенты для винного напитка

Для приготовления глинтвейна вам понадобится:

1 литр красного вина по вашему вкусу

1 апельсин

1/2 лимона

2-3 столовые ложки сахара в зависимости от вина

1 столовую ложку меда

Для безалкогольного варианта замените вино красным виноградным соком.

Специи можно выбирать те, которые вам нравятся. Лучше всего для напитка подойдут корица в палочках и молотых, гвоздика, анис, мускатный орех, имбирь и кардамон.

Как варить глинтвейн

Сам процесс приготовления очень прост и не требует больших затрат времени или усилий.

В кастрюле соедините мед, сахар, сок лимона, апельсиновый сок, цедру этих фруктов, нарезанное яблоко и специи. Всю эту смесь подогрейте примерно две минуты.



Затем долейте в кастрюлю вина и продолжайте греть, но ни в коем случае не доводите до кипения. Иначе алкоголь начнет выветриваться. Как только жидкость начнет закипать, выключите или убавьте огонь.

Для подачи в чашку положите кусок апельсина, корицу, наливайте глинтвейн и вкушайте.