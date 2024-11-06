Предстоящая версия Android 16: ожидаемые функции, дата выпуска и поддерживаемые устройства

Android 16 обещает стать одной из самых ожидаемых версий системы, привнося целый ряд новых функций и улучшений. Официальная дата релиза еще не объявлена, но слухи намекают на то, что Android 16 появится на поддерживаемых устройствах в следующем году.

О том, какие устройства смогут обновиться до Android 16, и какие возможности стоит ожидать от новой системы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Дата выхода Android 16

Согласно графику, предоставленному Google, в 2025 году будет два крупных выпуска SDK. Первый крупный выпуск состоится во втором квартале 2025 года и, как ожидается, станет обновлением Android 16.

Позже, в четвертом квартале 2025 года, будет еще один небольшой выпуск SDK, который, как ожидается, станет обновлением Android 16 с небольшими обновлениями, оптимизациями и исправлениями ошибок.

В течение многих лет Google придерживалась подхода ежегодного выпуска версий Android: предварительная версия для разработчиков начиналась примерно в феврале и марте, бета-версии - во втором квартале примерно в апреле или мае, а финальная версия - в августе, сентябре или октябре.

Однако с Android 16 все бета-релизы, как ожидается, выйдут в конце этого года, 2024 или в начале 2025 года, что означает, что финальная версия может выйти раньше, чем ожидалось.

Возможности Android 16

Функция Live Activities

С iOS 16 Apple представила Live Activities для интеллектуального использования Dynamic Island на iPhone. Он отображает информацию из приложений в реальном времени. В Android 16 ожидается, что похожая функция под названием Rich Ongoing Notifications будет отображать информацию о приложениях в реальном времени в строке состояния.

Как и в случае с iOS Live Activities, Android будет предлагать насыщенные текущие уведомления, чтобы помочь пользователям быстро получать информацию, такую как спортивные обновления, отслеживание доставки еды и статистика тренировок, не открывая приложение.

Android известен тем, что предлагает больше разнообразия ОС и настроек, поэтому сторонние опции могут реализовывать эту функцию по-другому. Например, OxygenOS 15 недавно представила функцию, похожую на Live Activities, которая использует отверстие для размещения нескольких уведомлений Live Activities друг над другом и взаимодействия с ними.

Поскольку большинство устройств Android не имеют большой выемки, как Dynamic Island у Apple, ожидается, что Android 16 будет использовать строку состояния для аналогичной функциональности.

Функция Live Activities (фото: Technology Personalized)

Новая переработанная панель быстрых настроек

Панель быстрых настроек претерпела существенные изменения в Android 16. В Android 15 и более ранних версиях проведение пальцем вниз от верхней части экрана вызывает единую панель, на которой отображаются уведомления и быстрые настройки.

С Android 16 Google отделяет уведомления от панели быстрых настроек. Теперь один свайп отображает только уведомления, а свайп двумя пальцами открывает быстрые настройки. Это изменение упрощает просмотр уведомлений и настроек по отдельности.

Многие сторонние производители Android, такие как Xiaomi и OxygenOS, уже приняли двухпанельную систему для разделения уведомлений и быстрых настроек. Android 16 вносит похожие изменения в стандартный опыт Android.

Панель быстрых настроек предлагает дополнительные параметры настройки, аналогичные iOS 18. Вы сможете настраивать размер отдельных плиток быстрых настроек и выбирать между конфигурациями 1×1 или 2×1. Эта новая гибкость позволяет вам размещать до 16 плиток на странице.

В дополнение к этому, при добавлении новых плиток они теперь организованы в определенные категории, такие как Доступность, Связь, Конфиденциальность и Приложения, каждая из которых имеет отдельную метку для легкой навигации. Это долгожданное улучшение, которое поможет вам быстро найти нужные переключатели.

Новая переработанная панель быстрых настроек (фото: Technology Personalized)

Создание пользовательских режимов "Не беспокоить"

В то время как Apple обновила свой режим фокусировки, добавив новый интеллектуальный режим, уменьшающий помехи, Google внедряет на Android режимы фокусировки, подобные iOS.

В предстоящем Android 16 будут представлены новые режимы приоритета. Вы можете настроить различные профили DND для определенных сценариев, а не полагаться только на один режим "Не беспокоить" (DND).

Google называет их режимами приоритета. Теперь вы можете настроить различные профили в новом режиме приоритета, каждый со своим именем, значком и индивидуальными настройками.

Например, вы можете создать новый рабочий профиль, настроить его, заблокировав все приложения социальных сетей, и оставить уведомления от рабочих приложений включенными. Аналогично вы можете создать несколько профилей, таких как Личный, Сон, Игровой и другие, и быстро получить к ним доступ из быстрых настроек.

Создание пользовательских режимов "Не беспокоить" (фото: Technology Personalized)

Расширенный режим защиты

Google упрощает регистрацию в режиме расширенной защиты в Android 16. Он был запущен в 2017 году и предназначен для защиты аккаунтов, подвергающихся повышенному риску целевых онлайн-атак, например, аккаунтов журналистов, политиков и других.

При включении Advanced Protection вы добавляете дополнительные функции безопасности для защиты этих учетных записей. Раньше для настройки Android Protection Mode для вашей учетной записи требовался физический ключ безопасности; однако недавно появилась возможность настроить цифровой ключ доступа для входа в учетную запись.

Любой, у кого есть аккаунт Google, может установить расширенную защиту для своего аккаунта с помощью разных сайтов. Однако с Android 16 пользователи могут включить расширенную защиту через приложение настроек.

Google также представляет API, который позволяет приложениям определять, включен ли режим расширенной защиты, помогая им добавлять необходимые меры.

Расширенный режим защиты (фото: Technology Personalized)

Поместите любое приложение в плавающее окно

Многозадачность на Android уже превосходна благодаря режиму разделенного экрана, картинке в картинке, плавающим пузырькам сообщений и многому другому.

В Android 16 будет представлена функция "Пузырек для любого приложения". Она позволяет разместить любое приложение в плавающем пузырьке поверх другого. Само приложение будет отображается как слой для легкого доступа и предлагать более удобный способ использования и переключения между приложениями.

Кроме того, это еще и окно с изменяемым размером. Это одна из функций, которая меня больше всего интересует в Android 16, и я не могу дождаться, когда увижу ее в действии.

Переключение между приложениями во время частичной записи экрана

В Android 14 Google решила серьезную проблему с записью экрана, представив функцию частичной записи экрана. Эта функция позволила нам записывать контент из одного приложения, исключая элементы пользовательского интерфейса системы и уведомления. Это невероятно полезно для записи определенных приложений без показа всего экрана или конфиденциальной информации.

Однако если вам необходимо записать несколько приложений, вам придется остановить запись и начинать новую для каждого приложения.

Это ограничение устранено в Android 16. В предстоящем обновлении, когда вы записываете экран определенного приложения и переключаетесь на другое, в качестве уведомления появляется новая опция "Переключиться на это приложение". Вы можете нажать на нее, чтобы плавно переключаться между приложениями во время записи. Эта функция значительно экономит время, сохраняя все записи в одном видео вместо отдельных клипов для каждого приложения.

Компактные уведомления Head-Up

Android 16 получает еще одно полезное обновление с уведомлениями. Когда вы получаете полноэкранное оповещение во время просмотра видео или игры, оно занимает много места, раздражает и отвлекает.

Однако с последней версией Android 16 полноэкранный режим будет отображать компактные уведомления. По сравнению с предыдущей версией, он показывает ограниченную информацию. Вы можете нажать на уведомление для получения дополнительных сведений, если хотите узнать больше. Это небольшое обновление имеет огромное значение, особенно для видео и во время игр.

Какие устройства могут поддерживать Android 16

Обратите внимание, что официальный список поддерживаемых устройств не был опубликован. Ожидается, что серия Pixel 10 получит предстоящее обновление Android 16, за которым последует запуск флагманов Android в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года.

Скриншот