Какие цветы быстро растут: 5 неприхотливых "вазонов"

После приобретения комнатного растения большинство владельцев стремятся к быстрому росту цветов, затрачивая много усилий на создание идеальных условий для зеленых любимцев. Но некоторые виды растений растут достаточно быстро без тщательного ухода.

О том, какие неприхотливые комнатные растения быстро растут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Алое

Алое (фото: Freepik)

Суккуленты алоэ - классический выбор для любого дома, и их любят за долговечность. Алоэ - одно из самых простых в уходе растений, а растет чрезвычайно быстро. Как отмечают, новый лист можно наблюдать каждые несколько месяцев, пока "колючий" суккулент не достигнет полной зрелости.



Этот эффектный суккулент идеально подходит для любой комнаты в доме, напоминая инопланетное растение своими зубчатыми листьями. Считается, что сок из листьев алоэ содержит много витаминов и аминокислот, благодаря чему может оказывать бактерицидное действие.

Хлорофитум

Растение-паук хлорофитум (фото: Wikipedia)

Другим классическим выбором является вечнозеленое растение-паук, хлорофитум. Это комнатное растение не только быстро развивается от природы, но и идеально подходит для черенков.

Благодаря этому свойству через некоторое время можно получить несколько горшков небольших растений-пауков.

Но этот быстрорастущий цветок требует пересадки в горшок соответствующего размера. Поэтому следите за корнями и предотвращайте повреждение, поскольку листья становятся более длинными.

Гибискус

Гибискус (фото: Freepik)

Если вы любите, чтобы растения были по-настоящему красочными, то комнатный гибискус может стать идеальным растением для вас.

В зависимости от того, какой вид вы выбрали, гибискус может вырасти до 1,5-1,8 метра высотой в первый год, что идеально подходит для заполнения пустого угла дома.

Прекрасные яркие цветы превращают любое помещение в тропики, что делает их прекрасным дополнением к дому в период пасмурной осени.

Бамбук

Бамбук (фото: Freepik)

Необычайно популярный среди панд, бамбук стал огромным хитом среди садоводов во всем мире как неприхотливое, но быстрорастущее комнатное растение.

Несмотря на то, что бамбук лучше растет на открытом воздухе, он может комфортно чувствовать себя в большинстве сред. Но бамбук нужно регулярно подкармливать, ведь при росте растение нуждается в много питательных веществ.

Лилия мира

Лилия мира (фото: Freepik)

Лилии мира называют идеальным растением для начинающих, поскольку они очень легко приспосабливаются ко многим условиям. Если за ними правильно ухаживать, они будут быстро тянуться вверх.

При непрямом освещении и частом поливе, лилия мира вырастет до полуметра высотой в зрелом возрасте. Ее четкие белые цветы создают прекрасный контраст с яркими зелеными листьями, поэтому она станет изысканным акцентом помещения.