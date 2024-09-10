7 растений, которые создадут уют на кухне

Если ваша кухня требует обновления, можно попробовать добавить в интерьер одно-два комнатных растения. Ведь, как и растения в спальне, кухонные растения мгновенно придают просторный стиль и уют.

Какие растения поставить на кухне

Многие виды комнатных растений приспосабливаются к низкому уровню освещения, если ваша кухня не имеет больших окон. Впрочем, небольшая светодиодная лампа для выращивания подойдет для недостаточно освещенных помещений.

Кроме того, найдите подходящее место для растения, чтобы вам не пришлось переставлять горшок всякий раз, когда вы выгружаете продукты или готовите.

Алоэ

Алоэ (фото: Freepik)

Мясистая зеленая листва алоэ удерживает влагу, поэтому она прекрасно подходит для новичков-садоводов или если вы иногда забываете поливать растения. Некоторые сорта имеют интересную текстуру с красными или белыми пятнами.

Поливать растение следует каждые 1-2 недели, когда почва будет почти сухой - алоэ не переносит переувлажнения.

Денежное дерево

Денежное дерево (фото: Freepik)

С толстой, блестящей овальной листвой и милой формой "деревца", толстянки становятся постоянными обитателями кухни.

Эти суккуленты медленно растут, поэтому они не занимают много места и не нуждаются в усилиях в уходе. Но самое плохое для них - это чрезмерный полив; поэтому убедитесь, что земля высохла, прежде чем поливать растение.

Сансевиерия

Сансевиерия (фото: Freepik)

Если ваша кухня не находится на солнечной стороне дома, вы все равно можете наслаждаться необычными листьями этого выносливого растения.

Сансевиерия (змеиное растение) процветает, когда ему не уделяют много внимания, переносит низкий уровень освещения и почти не нуждается в поливе. Сансевиерия имеет разнообразные оттенки и идеально подходит для добавления в интерьер зелени, за которой не нужно ухаживать.

Мята

Мята (фото: Freepik)

Мята - одно из "кулинарных" растений, которое, безусловно, будет подходить к интерьеру кухни. Однако это достаточно требовательное растение, которому нужно дополнительное освещение и стабильная температура в 20-25 градусов.

Фиалки

Фиалки (фото: Freepik)

Эти давно известные любимцы цветут круглый год при правильных условиях выращивания. Есть тысячи сортов с цветами от нежно-розового до чисто белого, лавандового и фиолетово-голубого цветов.

Хотя фиалки - простой и в то же время хороший способ украсить подоконники, держите их подальше от прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листву.

Оливковое дерево

Оливковое дерево (фото: Freepik)

Этот средиземноморский уроженец - естественный гость на кухне. Их не сложно выращивать, если они получают достаточно света. Существуют как виды с плодами, так и не приносящие урожай.

Хотя вряд ли вы получите оливки из-за особенностей климатов, серебристо-зеленые листья делают это растение привлекательным украшением любой теплой солнечной кухни.

Хлорофитум

Хлорофитум (фото: Wikipedia)

Хлорофитум может отлично расти в недостаточно освещенном помещении, к тому же выдерживает перепады температур и сквозняки.

Кроме этого, хлорофитум имеет репутацию "очистителя" воздуха. Чтобы растение выглядело эффектно, хлорофитум лучше подвесить.