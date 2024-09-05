Идеальные для пасмурной осени: 6 комнатных растений, любящих тень

Безусловно, цветам необходим солнечный свет для роста - однако не всегда можно обеспечить растениям нужное освещение. Впрочем, некоторые растения отлично адаптируются к таким условиям, ведь любят тень.

Монстера

Монстера имеет уникальные листья с разрезами (фото: Freepik)

Подвид монстеры, Monstera deliciosa, которую выращивают на моховом столбе или другой вертикальной опоре, не нужно ставить под постоянными или прямыми солнечными лучами.

Ее большие листья прекрасно потребляют небольшое количество света, которое доступно монстере при выращивании в затененном месте.

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: Freepik)

Спатифиллум или лилия мира - неприхотливое комнатное растение с глянцевыми зелеными листьями и редкими белыми цветами. Хотя больше белых цветов распускается при солнечном свете, лилии будут прекрасно чувствовать себя и в условиях недостаточного освещения.

Лучше всего растение чувствует себя на светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, но выдерживает и затенение. Но они могут быть немного драматичными - когда им захочется пить, они дадут вам знать, сбросив листья.

Папоротник

Папоротник (фото: Freepik)

Папоротник точно сделает счастливым тех, кто не имеет возможности держать растение на постоянно освещенном месте. Это легкое в выращивании комнатное растение лучше всего чувствует себя в светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Обычно папоротник растет во влажной среде, поэтому идеальным местом для него является ванная.

Калатея

Калатея (фото: Freepik)

Существует много разных видов калатеи. Но их всех объединяет не только яркий узор на листьях, но и то, что они чувствуют себя плохо под прямыми солнечными лучами.

Поскольку в дикой природе они растут на лесных полянах, им лучше пребывать под непрямыми солнечными лучами. Но они тоже очень толерантны к недостаточному освещению.

Однако важно помнить, что калетеи ненавидят холод. Потому даже в тени им все равно нужно быть в тепле.

Сансевиерия

Сансевиерия - "змеиное растение" или "тещин язык" (фото: Freepik)

Тещин язык, также известный как змеиное растение, имеет мечевидные листья с желтыми краями. Лучше всего сансевиерия растет на ярком свете, без попадания на нее солнечных лучей, но может переносить и затенение.

Перед поливом растения обязательно подождите, пока почвенная смесь высохнет. А зимой поливать сансевьерию следует очень умеренно.

Хлорофитум

Хлорофитум (фото: Freepik)

Если выращивать хлорофитум (или, как его могут называть, "паучок"), на слишком светлом месте, красочные листья могут выгореть, поэтому растение не только потеряет свою яркость, но и может погибнуть.

Тенистое место обеспечит наилучшую окраску листьев и поможет избежать быстрого высыхания.