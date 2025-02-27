Какие цветы посадить на балконе, чтобы он стал самым красивым в доме
Выращивание цветов на балконе - отличный способ добавить цветов и уюта к вашему открытому пространству. Но некоторые цветы лучше растут в тени, другие же нуждаются в большом количестве солнца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подобрать подходящие горшки, дренаж и правильно ухаживать за растениями, чтобы они радовали вас своим цветением на балконе.
Бальзамин
Бальзамин - это идеальный вариант для балконов, которые не получают много солнечного света. Его компактные кустики достигают высоты 20-25 см и украшены крупными цветами красного, белого или розового цвета.
Это растение любит влажную почву, поэтому нуждается в регулярном и обильном поливе. Однако важно не переувлажнять корни, чтобы избежать гнили. Бальзамин лучше всего растет в полутени, подальше от прямого полуденного солнца.
Чтобы продлить период цветения, регулярно удаляйте увядшие цветы и подкармливайте растение комплексными удобрениями раз в 2-3 недели.
Один из гибридных сортов бальзамина (фото: Википедия)
Клубневая бегония
Клубневая бегония - многолетнее растение, которое поражает своими крупными цветами разных оттенков красного, белого, розового и оранжевого цветов. Она может вырастать до 60 см в высоту, создавая роскошные каскады цветов.
Бегония предпочитает умеренное освещение и нуждается в регулярном поливе, чтобы почва оставалась слегка влажной. Важно избегать застоя воды, чтобы не допустить загнивания корневой системы.
В конце осени клубни бегонии выкапывают, высушивают и хранят в темном прохладном месте при температуре 5-8°C. Для пышного цветения растение можно подкармливать удобрениями для цветущих растений раз в 2 недели.
Клубневая бегония (фото: Википедия)
Виола
Виола, или анютины глазки, - это миниатюрное растение, которое украсит ваш балкон яркими цветами разнообразных оттенков. Обычно она вырастает до 30 см в высоту и имеет многочисленные цветы с разноцветными лепестками.
Виола любит солнечные места или легкую полутень, а также нуждается в умеренном поливе каждые несколько дней. Почва должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной.
Чтобы продлить цветение, регулярно удаляйте увядшие бутоны и удобряйте растение комплексными удобрениями. Виола хорошо переносит прохладную погоду, поэтому может цвести даже осенью.
Виола трехколорная (фото: Википедия)
Душистый горошек
Душистый горошек - это однолетнее растение с ароматными цветами среднего размера красного, белого, розового и фиолетового цветов. Его вьющиеся побеги могут достигать нескольких метров в высоту, поэтому растению нужна опора, например, решетка или сетка.
Душистый горошек предпочитает солнечные места и нуждается в регулярном поливе каждые 2-3 дня. Почва должна быть слегка влажной, но важно избегать застоя воды. Для обильного цветения стоит подкармливать растение удобрениями для цветущих культур раз в две недели. Удаляя увядшие цветы, вы стимулируете появление новых бутонов.
Душистый горошек (фото: Википедия)
Ипомея
Ипомея - это быстрорастущее вьющееся растение с крупными цветами белого, синего и пурпурного цветов. Она идеально подходит для вертикального озеленения балконов и террас, создавая живую цветущую стену. Для роста ипомеи нужна опора, такая как шпалера или сетка.
Растение любит солнечные места и нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие дни - каждые 2-3 дня. Ипомея хорошо переносит жару, но требует дренированной почвы, чтобы избежать застоя воды. Для стимуляции обильного цветения можно подкармливать ее калийными удобрениями раз в две недели.
Ипомея (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: издания Martha Stewart, Gardener's Path, Old Farmers' Almanac.