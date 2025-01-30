Как пересадить любое комнатное растение всего за 3 шага: пошаговая инструкция

Пересадка комнатных растений может вызвать тревогу, особенно у новичков. Неправильные действия могут повредить корни и нарушить его рост. Чтобы этого не произошло, важно знать, когда следует пересаживать цветок и как правильно это сделать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трех простых шагах, которые помогут вам безопасно переместить растение в новый горшок без вреда для его здоровья.

Когда растение нужно пересаживать

Существуют две основные причины для пересадки комнатного растения. Во-первых, почва истощается и теряет полезные вещества, поэтому цветку нужна свежая питательная смесь. Во-вторых, корни разрастаются, и ему может стать тесно в старом горшке. В таких случаях растение необходимо перемещать в более просторную среду.

Есть несколько признаков, которые подскажут, когда пора пересаживать цветок. Если у него одновременно опадают старые листья и появляются новые, это может означать недостаток места для корневой системы.

Другой важный признак - корни, прорастающие сквозь дренажные отверстия или выходящие на поверхность из-за недостатка почвы. Также стоит обратить внимание на цвет почвы: если мелкие белые камешки (перлит) приобрели желтый или коричневый оттенок, земля нуждается в замене.

Молодые быстрорастущие растения следует пересаживать каждые шесть месяцев. Взрослые - раз в несколько лет. А крупные комнатные цветы часто можно просто обновлять, добавляя свежий верхний слой почвы. Лучшее время для пересадки - конец зимы или начало весны.

Со временем корни растения не помещаются в старый горшок (фото: Freepik.com)

Выбор правильного горшка

Горшок для пересадки не должен быть слишком большим. Если растение не увеличилось в размерах, можно оставить тот же вазон и просто заменить почву. В случае, когда корни переросли старый горшок, новый должен быть немного больше - разница между его стенками и растением должна составлять 2-5 см.

Слишком большой горшок может вызвать застой воды, что повышает риск загнивания корней. Растение может как бы "плавать" в почве, что негативно повлияет на его адаптацию. Поэтому следует выбирать вариант, который обеспечит достаточно места для роста, но не создаст избыточного пространства.

Перед пересадкой важно проверить дренажные отверстия в новом горшке. Если они слишком маленькие, влага может застаиваться, поэтому их следует расширить или добавить дополнительный дренажный слой.

Подготовка и обработка корней

Перед пересадкой нужно аккуратно вытащить растение из старого горшка. Если корни запутанные, не следует их резко растягивать - лучше осторожно распутать руками. Очистка от старой земли поможет подготовить растение к пересадке в новый субстрат.

Если корневая система слишком плотно сплетена, можно слегка подрезать кончики корешков. Это стимулирует их рост и улучшает адаптацию на новом месте. При обнаружении подгнивших или поврежденных частей их необходимо обрезать стерильными ножницами.

Если корни слишком сухие, перед пересадкой можно ненадолго замочить их в воде. Это поможет растению легче перенести смену почвы и быстрее адаптироваться.

Подготовка корней - важная ступень при пересадке (фото: Freepik.com)

Пересадка и уход после нее

Сначала горшок нужно заполнить свежей питательной землей примерно на треть. Это оставит место для роста новых корней. Далее следует поместить растение ровно по центру горшка и постепенно засыпать его корни новым субстратом.

При засыпании важно не оставлять пустых пространств, но и не утрамбовывать грунт слишком плотно. Чтобы проверить плотность, можно нажать пальцем: если грунт сильно проседает, его стоит немного уплотнить. Важно оставить свободные 2-3 см от края горшка, чтобы избежать перелива воды во время полива.

После пересадки растение следует слегка увлажнить, чтобы помочь ему адаптироваться. Однако в течение следующей недели его лучше не поливать, чтобы дать корням время привыкнуть к новой среде.