ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплая

Пятница 17 января 2025 11:15
UA EN RU
Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплая Какие цветы посадить в теплую зиму (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Теплая зима открывает перед садоводами уникальные возможности для посадки растений, которые будут радовать своей красотой уже с первым весенним теплом. Важно правильно подобрать растения, учитывая их устойчивость к температурным колебаниям и особенности ухода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти популярных цветах, которые можно высадить зимой, если она теплая.

Примула

Примула - замечательный цветок, который можно высаживать зимой. Она хорошо переносит прохладную погоду и радует ранним и ярким цветением. Примулы лучше всего высаживать на солнечных или полутеневых участках с рыхлой, увлажненной почвой.

Эти цветы гармонично смотрятся в композициях с другими раннецветущими растениями, такими как нарциссы или тюльпаны. Чтобы обеспечить успешный рост, перед посадкой рекомендуется внести в почву органические удобрения.

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплаяПримула (фото: Википедия)

Крокусы

Крокусы - это одни из самых первых цветов, которые пробиваются сквозь остатки снега, чтобы украсить ваш сад. Их яркие цветы желтого, белого или фиолетового цветов выглядят очень эффектно на фоне еще голой земли.

Высаживать луковицы крокусов можно зимой, если почва еще не замерзла. Для посадки важно обеспечить растениям хороший дренаж и защиту от избыточной влаги. Крокусы прекрасно подходят для создания цветочных бордюров или клумб.

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплаяКрокусы (фото: Википедия)

Морозник

Морозник - идеальный выбор для зимней посадки, ведь это растение не только выдерживает низкие температуры, но и может зацвести уже в феврале или марте. Этот многолетний цветок привлекает не только своей выносливостью, но и нежными оттенками белого, розового и пурпурного цветов.

Для посадки морозника нужно выбрать затененное место с плодородной и хорошо дренированной почвой. Растение неприхотливо в уходе, но нуждается в регулярном поливе, особенно если зима выдалась сухой. Морозник станет прекрасным акцентом вашего сада, создавая атмосферу пробуждения природы.

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплаяМорозник (фото: Википедия)

Фиалка трехцветная

Фиалка трехцветная - это однолетние или двухлетние цветы, которые легко переносят прохладную погоду. Благодаря своей выносливости они могут быть высажены даже в зимние месяцы. Их красочные лепестки добавляют ярких акцентов саду в то время, когда природа еще просыпается.

Для посадки выбирайте солнечные участки с хорошо подготовленной почвой, обогащенной компостом. Фиалка трехцветная идеально подходит для контейнерного садоводства, а также для высаживания на открытых клумбах.

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплаяФиалка трехцветная (фото: Википедия)

Лаванда

Лаванда - это не только декоративное, но и полезное растение, которое любит теплую погоду и хорошо переносит мягкую зиму. Ее можно высаживать в зимние месяцы, если температура стабильно выше нуля.

Для лаванды важно выбрать солнечное место с легкой, песчаной почвой. Это растение не нуждается в частом поливе, но важно избегать застоя воды. Лаванда станет украшением любого сада, а ее аромат создаст уютную атмосферу.

Какие цветы можно смело высаживать в январе в саду, если зима теплаяЛаванда (фото: Википедия)

Ранее мы писали, какие 7 комнатных растений красиво цветут круглый год.

Читайте также, какие 5 растений надо высаживать на рассаду уже в январе.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Ogorodnik.com, Moysad.com.ua, Zhyvazemlia.com.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цветок Сад и огород Рослини
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области