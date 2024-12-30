5 растений, которые надо высаживать на рассаду уже в январе

Зимний период - это время для подготовки к будущему урожаю, и январь - идеальный месяц для того, чтобы начать выращивание рассады некоторых растений. Высаживать на рассаду стоит те культуры, которые нуждаются в более длительном периоде вегетации.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти растениях, которые лучше всего высаживать в январе.

Болгарский перец

Болгарский перец является идеальным кандидатом для высадки на рассаду уже в январе, особенно средне- и позднеспелые сорта. Семена перед посадкой рекомендуется замочить в растворе древесной золы для лучшего прорастания.

Для этого на литр теплой воды растворяют 2 г золы и замачивают семена в марлевом мешочке на три часа. После этого семена тщательно промывают и высушивают.

Болгарский перец высевают в неглубокие контейнеры, а когда появятся первые листочки, можно пересадить рассаду в более крупные горшки, где она пробудет до весны.

Помидоры

Помидоры хорошо растут при длинном вегетационном периоде, поэтому их также можно высаживать на рассаду в январе. Такая ранняя посадка позволяет вырастить крепкие растения, которые к моменту пересадки на грядки уже зацветут.

Если температура на подоконнике низкая, стоит выбирать морозостойкие сорта. Перед посадкой семена помидоров замачивают на 30 минут в теплой воде. Помидоры высевают в отдельные стаканчики или в контейнер на расстоянии 4 см друг от друга, после чего накрывают пленкой и ставят в теплое место.

Рассаду помидоров надо высаживать уже в январе (фото: Freepik.com)

Баклажаны

Баклажаны требуют длительного времени для развития, поэтому их следует высаживать на рассаду в середине или в конце января. Для того, чтобы рассада достигла нужного размера к маю, семена прорастают около двух недель, а затем должны расти еще около 60 дней.

Лучше высаживать семена баклажанов в торфяные таблетки или специальную почвенную смесь для овощей. Землю перед посадкой поливают за сутки до высева. Семена высевают на глубину 2 см, оставляя между бороздками 5 см.

Клубника

В январе прекрасно высаживать ремонтантные сорта клубники и земляники, которые способны плодоносить уже в июле. Семена перед посадкой замачивают в теплой воде и высушивают, а затем смешивают универсальный грунт с песком в соотношении 1:1.

Клубнику высевают на неглубокие поддоны (не более 3 см глубиной) и накрывают пленкой, ставят в теплое место вблизи батареи. Через две недели появятся первые листочки, и можно будет снять пленку. В марте рассаду нужно пересадить в отдельные емкости, а в мае или июне ее можно высаживать в грунт.

Сельдерей

Сельдерей имеет длинный вегетационный период - до 160 дней, поэтому его без рассады вырастить в наших условиях будет очень сложно. Поэтому в январе его высаживают на рассаду, чтобы к лету получить здоровые растения.

Сельдерей требует теплого и солнечного места для роста, поэтому после высева семена надо держать в тепле. Семена нужно высевать в отдельные емкости, после чего накрыть пленкой и оставить на подоконнике или в теплице до появления первых всходов.