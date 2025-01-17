Які квіти можна сміливо висаджувати в січні у саду, якщо зима тепла

Тепла зима відкриває перед садівниками унікальні можливості для посадки рослин, які радуватимуть своєю красою вже з першим весняним теплом. Важливо правильно підібрати рослини, враховуючи їх стійкість до температурних коливань та особливості догляду.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять популярних квітів, які можна висадити взимку, якщо вона тепла.

Примула

Примула - чудова квітка, яку можна висаджувати взимку. Вона добре переносить прохолодну погоду і радує раннім та яскравим цвітінням. Примули найкраще висаджувати на сонячних або напівтіньових ділянках із пухким, зволоженим ґрунтом.

Ці квіти гармонійно виглядають у композиціях із іншими ранньоквітучими рослинами, такими як нарциси чи тюльпани. Щоб забезпечити успішний ріст, перед посадкою рекомендується внести в ґрунт органічні добрива.

Примула (фото: Вікіпедія)

Крокуси

Крокуси - це одні з найперших квітів, які пробиваються крізь залишки снігу, щоб прикрасити ваш сад. Їхні яскраві квіти жовтого, білого чи фіолетового кольорів виглядають дуже ефектно на тлі ще голої землі.

Висаджувати цибулини крокусів можна взимку, якщо ґрунт ще не замерз. Для посадки важливо забезпечити рослинам хороший дренаж і захист від надлишкової вологи. Крокуси чудово підходять для створення квіткових бордюрів чи клумб.

Крокуси (фото: Вікіпедія)

Морозник

Морозник - ідеальний вибір для зимової посадки, адже ця рослина не лише витримує низькі температури, а й може зацвісти вже в лютому чи березні. Ця багаторічна квітка приваблює не лише своєю витривалістю, а й ніжними відтінками білого, рожевого та пурпурного кольорів.

Для посадки морозника потрібно обрати затінене місце з родючим та добре дренованим ґрунтом. Рослина невибаглива в догляді, але потребує регулярного поливу, особливо якщо зима видалася сухою. Морозник стане чудовим акцентом вашого саду, створюючи атмосферу пробудження природи.

Морозник (фото: Вікіпедія)

Фіалка триколірна

Фіалка триколірна - це однорічні або дворічні квіти, які легко переносять прохолодну погоду. Завдяки своїй витривалості вони можуть бути висаджені навіть у зимові місяці. Їхні барвисті пелюстки додають яскравих акцентів саду в той час, коли природа ще прокидається.

Для посадки обирайте сонячні ділянки з добре підготовленим ґрунтом, збагаченим компостом. Фіалка триколірна ідеально підходить для контейнерного садівництва, а також для висаджування на відкритих клумбах.

Фіалка триколірна (фото: Вікіпедія)

Лаванда

Лаванда - це не лише декоративна, а й корисна рослина, яка любить теплу погоду та добре переносить м’яку зиму. Її можна висаджувати в зимові місяці, якщо температура стабільно вище нуля.

Для лаванди важливо обрати сонячне місце з легким, піщаним ґрунтом. Ця рослина не потребує частого поливу, але важливо уникати застою води. Лаванда стане прикрасою будь-якого саду, а її аромат створить затишну атмосферу.

Лаванда (фото: Вікіпедія)