7 комнатных растений, которые красиво цветут круглый год

Хотите наполнить свой дом яркими цветами даже зимой? Существуют комнатные растения, которые могут радовать вас роскошным цветением круглый год.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи замечательных растениях, которые не только украсят интерьер, но и наполнят его цветом и ароматом.

Орхидея

Орхидея - это одно из наиболее популярных комнатных растений, которое радует своим цветением на протяжении всего года. Ее цветы могут быть разных цветов: от нежно-белых до ярко-розовых и фиолетовых оттенков.

Орхидеи очень любят яркий, но рассеянный свет, поэтому их стоит размещать на подоконнике, но не под прямыми солнечными лучами. Они также нуждаются в периодическом поливе, но не терпят чрезмерной влаги. Уход за орхидеями прост, если придерживаться основных правил.

Различные сорта орхидей (фото: Википедия)

Бегония

Бегония известна своим длительным и ярким цветением, которое может длиться даже всю зиму. Это растение имеет множество видов с различными окрасками цветов - от красных до белых и желтых оттенков. Бегонии нуждаются в обилии света, но не любят прямое солнце, поэтому идеальным местом для них будет восточное или западное окно.

Они также нуждаются в регулярном поливе, однако важно избегать застоя воды. Их декоративность и простота в уходе делают их идеальным выбором для дома.

Бегония (изображение: Википедия)

Камелия

Камелии обычно цветут зимой, когда большинство других растений уже в состоянии покоя. Ее роскошные цветы могут быть белыми, красными, розовыми или даже двухцветными, что создает впечатление праздничной атмосферы.

Эти растения любят прохладу, поэтому их лучше всего размещать в местах с умеренной температурой и достаточным освещением. Они не переносят высокие температуры и сухой воздух, поэтому их надо поливать регулярно и обеспечивать высокую влажность. Камелии также нужно подкармливать, чтобы поддерживать их длительное цветение.

Камелия (фото: Википедия)

Антуриум

Антуриум, также известный как "цветок фламинго", - это растение с чрезвычайно эффектными красными, белыми или розовыми цветами. Цветение антуриума может длиться круглый год, если растение получает достаточно тепла и света.

Ему нужен яркий, но рассеянный свет, а также регулярный полив, но без застоя воды. Антуриум прекрасно чувствует себя при высокой влажности воздуха, поэтому стоит опрыскивать его листья. Кроме того, он является очень устойчивым к вредителям и болезням, что делает его отличным вариантом для домашнего выращивания.

Антуриум (фото: Википедия)

Гузмания

Гузмания - это разновидность бромелиевых растений, которая может цвести круглый год. Ее цветы имеют ярко-красный, розовый или желтый оттенок, и они придают комнате тропический вид.

Гузмании нужно светлое, но не солнечное пространство, и теплое место с температурой не менее 18°C. Они поглощают влагу через листья, поэтому поливать их надо осторожно, не допуская застоя воды. Важно помнить, что гузмании не нужны частые подкормки, но периодическое обновление почвы обязательно.

Гузмания (фото: Википедия)

Гортензия

Гортензия может стать настоящим украшением вашего дома благодаря своим крупным, пышным соцветиям. Она часто цветет на протяжении всех зимних месяцев, но для этого необходимо создать для нее особые условия - прохладное и хорошо освещенное место.

Для цветения гортензия нуждается в периодическом поливе и регулярной подкормке, особенно в период активного роста. Это растение способно адаптироваться к различным условиям, поэтому его можно выращивать как в помещении, так и на открытом воздухе летом. Его крупные цветные цветы станут прекрасным акцентом в любом интерьере.

Гортензия (фото: Википедия)

Цикламен

Цикламен - это еще одно растение, которое поражает своей способностью цвести даже в зимний период. Его цветы могут быть красными, белыми, розовыми или фиолетовыми, а сами растения имеют приятный запах. Цикламен нуждается в прохладном помещении и не любит перегрева, поэтому не следует ставить его на прямое солнце.

Регулярный полив является обязательным, но не стоит позволять воде застаиваться в горшке. Цикламен также нуждается в периодической подкормке, чтобы обеспечить длительное и яркое цветение.

Цикламен (фото: Википедия)