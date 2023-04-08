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Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

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Суббота 08 апреля 2023 19:22
Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото) Что можно сажать в апреле (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В апреле садово-огородные работы становятся более активными, но не стоит забывать и о клумбах. Наступает именно то время, когда их можно приводить в порядок и высаживать первые цветы.

Что можно посадить уже в апреле, рассказали на сайте Horticulture.

Алиссум

Сладкий алиссум достаточно легко вырастить из семян, и он будет цвести с июня по октябрь. Это отличный выбор для бордюров, садов и подвесных корзин. Посейте его в помещении в марте или апреле и высадите в грунт в мае.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Календула

Привлекательное и полезное растение в саду для насекомых, в частности. Календулу можно высевать прямо в этом месяце в саду. Если вы переживаете из-за неустойчивой погоды, можете посеять ее в помещении, чтобы посадить чуть позже.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Чернобривцы

Чернобривцы - очень популярный в Украине цветок. Садоводы советуют высадить его в помещении, а когда придет стабильное тепло высаживать в землю. Обычно это делают в начале мая.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Мак

Маки, как и васильки, являются привлекательными луговыми или полевыми цветами, которые прекрасно выглядят во многих садах. Лучше всего сеять однолетний мак на открытом солнечном месте. Он, кстати, часто может самостоятельно насеиваться.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Подсолнухи

Эти цветы чрезвычайно хорошо будут выделяться на ваших клумбах, а со временем еще и пригодятся своим вкусным семенам. Апрель идеально подходит для того, чтобы посадить семена подсолнуха в грунт и ждать первого всхода.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Лаванда

Посадите лаванду в своем саду в апреле и сможете наслаждаться ароматом и красотой этого обожаемого растения с июля по сентябрь.

Однако не стоит слишком плотно садить ее под окнами спален, например. Если спать с открытыми окнами, ее запах может вызвать дискомфортное дыхание и головные боли.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Майоры

Если посадите их в апреле, сможете радоваться красочным цветам в саду с июля по октябрь. Помните, что майоры - это одногодки, поэтому следующей весной они не сойдут самостоятельно.

Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

Фото: horticulture.co.uk

Раньше мы рассказывали, какие овощи нужно сажать в апреле, чтобы не жаловаться на урожай.

Читайте также, как правильно подготовить грядки к первым семенам.

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