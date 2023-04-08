Какие цветы нужно сажать в апреле, чтобы они давали пышные соцветия (фото)

В апреле садово-огородные работы становятся более активными, но не стоит забывать и о клумбах. Наступает именно то время, когда их можно приводить в порядок и высаживать первые цветы.

Что можно посадить уже в апреле, рассказали на сайте Horticulture.

Алиссум

Сладкий алиссум достаточно легко вырастить из семян, и он будет цвести с июня по октябрь. Это отличный выбор для бордюров, садов и подвесных корзин. Посейте его в помещении в марте или апреле и высадите в грунт в мае.

Фото: horticulture.co.uk

Календула

Привлекательное и полезное растение в саду для насекомых, в частности. Календулу можно высевать прямо в этом месяце в саду. Если вы переживаете из-за неустойчивой погоды, можете посеять ее в помещении, чтобы посадить чуть позже.

Фото: horticulture.co.uk

Чернобривцы

Чернобривцы - очень популярный в Украине цветок. Садоводы советуют высадить его в помещении, а когда придет стабильное тепло высаживать в землю. Обычно это делают в начале мая.

Фото: horticulture.co.uk

Мак

Маки, как и васильки, являются привлекательными луговыми или полевыми цветами, которые прекрасно выглядят во многих садах. Лучше всего сеять однолетний мак на открытом солнечном месте. Он, кстати, часто может самостоятельно насеиваться.

Фото: horticulture.co.uk

Подсолнухи

Эти цветы чрезвычайно хорошо будут выделяться на ваших клумбах, а со временем еще и пригодятся своим вкусным семенам. Апрель идеально подходит для того, чтобы посадить семена подсолнуха в грунт и ждать первого всхода.

Фото: horticulture.co.uk

Лаванда

Посадите лаванду в своем саду в апреле и сможете наслаждаться ароматом и красотой этого обожаемого растения с июля по сентябрь.

Однако не стоит слишком плотно садить ее под окнами спален, например. Если спать с открытыми окнами, ее запах может вызвать дискомфортное дыхание и головные боли.

Фото: horticulture.co.uk

Майоры

Если посадите их в апреле, сможете радоваться красочным цветам в саду с июля по октябрь. Помните, что майоры - это одногодки, поэтому следующей весной они не сойдут самостоятельно.

Фото: horticulture.co.uk