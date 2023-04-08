Эти овощи нужно высадить в апреле, чтобы иметь обильный урожай

Как только почва начинает прогреваться весенним солнцем, можно начинать полевые и садовые работы. Опытные хозяева и хозяйки знают, что об урожае огорода нужно заботиться заранее.

Поэтому Styler рассказывает , что можно высадить в апреле и гарантированно иметь плоды на протяжении всего лета.

Помидоры

Томаты очень любят тепло и не воспринимают температурные колебания, а тем более понижение. Высаживать в почву их следует в конце апреля, когда земля окончательно прогреется.

Оптимальная температура для высадки - около +15 градусов. Обычно для высадки выбирают утренние или вечерние часы прохладного дня. Считается, что рассада легче приспособится к новым условиям.

Перец

Он по требованиям похож на рассаду помидоров. Также не любит холод и перепады температур, поэтому высадку перца также можно отложить на конец месяца. Причем средняя температура в течение суток не должна быть ниже 16-17 градусов.

Морковь

Это тот овощ, который требует определенного времени, чтобы прорасти. Первые побеги появляются в среднем в течение 2-3 недель. Морковь очень любит солнце, но не воспринимает большое количество влаги.

Поэтому как только дневная температура стабилизируется, а холода отступят, источник витаминов можно сажать в землю.

Огурцы

В теплице огурцы можно высаживать с первых чисел апреля. Обратите внимание, что благоприятная для них температура должна составлять примерно 20 градусов. Учитывая, что огурцы теплолюбивые, поэтому и поливать их следует только теплой водой.

Редис

Если на улице несколько дней держится "плюсовая" температура, можете смело высаживать семена редиса в грунт. Перед этим семена можно замочить для ускорения процесса.

Сеять редис можно несколько раз с интервалом в пару недель. Тогда у вас в течение сезона всегда будет свежий домашний овощ.

Бобовые

Самыми первыми можно высадить бобы. Их преимущество состоит в том, что они легко переносят непродолжительные отрицательные температуры. Даже при четырех градусах тепла появятся первые восхождения.

А вот фасоль и горох более теплолюбивые, поэтому их высадку лучше оставить на вторую половину апреля. Учитывайте, что температура должна составлять 17-20 градусов.