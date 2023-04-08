Які квіти треба садити у квітні, щоб вони давали пишні суцвіття (фото)
У квітні садово-городні роботи стають активнішими, але не варто забувати й про клумби. Настає саме та пора, коли їх можна приводити до ладу та висаджувати перші квіти.
Що можна посадити вже у квітні, розповіли на сайті Horticulture.
Аліссум
Солодкий аліссум досить легко виростити з насіння, і він буде цвісти з червня по жовтень. Це чудовий вибір для бордюрів, садів і підвісних кошиків. Посійте його в приміщенні в березні або квітні та висадіть у ґрунт в травні.
Фото: horticulture.co.uk
Календула
Приваблива та корисна рослина в саду для комах, зокрема. Календулу також можна висівати прямо цього місяця в саду. Якщо ви переживаєте через нестійку погоду, можете посіяти її в приміщенні, щоб висадити трохи пізніше.
Фото: horticulture.co.uk
Чорнобривці
Чорнобривці - дуже популярна в Україні квітка. Садівники радять висадити її в приміщенні, а коли прийде стабільне тепло висаджувати в землю. Зазвичай це роблять на початку травня.
Фото: horticulture.co.uk
Мак
Маки, як і волошки, є привабливими луговими або польовими квітами, які мати чудовий вигляд у багатьох садах. Найкраще сіяти однорічний мак на сонячному відкритому місці. Він, до речі, часто може самостійно насіватися.
Фото: horticulture.co.uk
Соняшники
Ці квіти надзвичайно гарно виділятимуться на ваших клумбах, а згодом ще й стануть у пригоді своїм смачним насінням. Квітень ідеально підходить для того, щоб посадити насіння соняшника в ґрунт і чекати на перші сходження.
Фото: horticulture.co.uk
Лаванда
Посадіть лаванду у своєму саду у квітні, і зможете насолоджуватися ароматом і красою цієї обожнюваної рослини з липня по вересень.
Проте не варто надто рясно садити її під вікнами спалень, наприклад. Якщо спати з відчиненими вікнами, її запах може викликати дискомфортне дихання та головний біль.
Фото: horticulture.co.uk
Майори
Якщо посадите їх у квітні, зможете тішитися барвистим квітам у саду з липня по жовтень. Пам'ятайте, що майори - це однорічники, тому наступної весни вони не зійдуть самостійно.
Фото: horticulture.co.uk
Раніше ми розповідали, які овочі потрібно садити у квітні, щоб не скаржитися на врожай.
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