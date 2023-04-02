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Готовим грядки для посадки: как быстро "разбудить" грунт

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Воскресенье 02 апреля 2023 12:34
Готовим грядки для посадки: как быстро "разбудить" грунт Как правильно подготовить грядки перед посадкой (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

До начала работ на огородах и дачах осталось совсем немного и почву для рассады нужно готовить уже сейчас. Грунт должен хорошо прогреться и его нужно "разбудить" после зимней спячки.

Какие способы помогут вам подготовить ваши грядки к новому сезону - читайте в материале ниже.

Защита от сильной влаги

Сначала нужно позаботиться о том, чтобы грунт был защищен от солнца и переизбытка влаги.

С этим вам поможет обычная зола - достаточно 1 литровой банки на 1 кв. м. Просто рассыпьте удобрение по вашим грядкам.

Для прогревания грунта

За несколько дней до посева нужно помочь земле прогреться. Для этого можно использовать любой плотный материал.

Опытные огородники обычно берут черно-белую двухслойную пленку. Черной стороной нужно положить на землю. Края крепко зафиксируйте или прикопайте, чтобы материал плотно накрыл грунт.

Минеральные удобрения

Если вы еще осенью хорошо удобрили землю, то весной можно добавить только минеральные удобрения.

Перед посадкой можно обработать землю самым простым раствором марганцовки. Для этого раствора возьмите 1 грамм марганцовки и растворите его в 10 литрах воды. А потом нанесите раствор на свои грядки.

Кстати, ранее мы писали о том, когда нужно сажать картошку - до Пасхи или уже после.

А еще рассказывали о том, какие овощи нельзя сажать на грядках рядом друг с другом.

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