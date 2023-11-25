Почему кофе горчит и как смягчить вкус напитка: объяснение от экспертов

Горький привкус кофе все воспринимают по-разному. Одни люди считают это признаком качественного напитка, а другие - наоборот пытаются его убрать.

О том, почему кофе горчит и что делать, чтобы смягчить его вкус, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaskrava kava в Instagram .

Почему кофе горчит

"Горчинка в кофе - это естественная составляющая нашего любимого напитка. Иногда она почти ощутима, иногда очень резкая. И какие бы вы ни использовали добавки, подсластители или ароматизаторы полностью избавиться от горчинки вам не удастся, хоть минимальная, но она все же останется. Многие кофеманы ценят крепкий насыщенный кофе именно с горчинкой, ведь считают только такой кофе "истинным", - говорят эксперты.

Они добавляют, что зеленые зерна кофе практически не имеют горчинки, горечь в зернах появляется только в процессе обжаривания.

"И основной причиной горечи является не кофеин, как многие считают (кофеин составляет примерно 15% горечи), а хлорогеновая кислота и ее производные, которые будут выделяться при нагреве зерна", - добавляют специалисты.

Эксперты объясняют, почему кофе может иметь горьковатый вкус.

Сорт кофе

Робуста из-за высокого содержания хлорогеновой кислоты и кофеина имеет более яркую и отчетливую горчинку, чем арабика.

Степень обжаривания

Чем выше степень обжаривания, тем больше образуется элементов, отвечающих за горечь в кофе.

Способ приготовления

"Чем больше температура приготовления кофе и чем выше давление - это касается эспрессо машин, тем больше высвобождается разнообразных веществ с кофе. Именно по этой причине эспрессо всегда с горчинкой", - говорят эксперты.

Приготовление в турке на слабом огне или приготовление в кемексе или чашке, или фильтре дает слабую горечь. И хотя горьковатость является главной изюминкой некоторых сортов кофе, много людей все же предпочитают менее горький кофе.

Как снизить горечь в кофе

"Добавьте несколько кристаллов соли. Ее можно всыпать в молотый кофе или прямо в чашку. Это значительно снижает горечь кофе благодаря ионам натрия. Добавлять нужно очень небольшое количество. Соль в напитке не будет ощущаться, но вкус изменится", - советуют специалисты.

Также они рекомендуют добавлять молоко и сливки, ведь молочные продукты хорошо компенсируют горечь кофе.