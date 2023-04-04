Некоторые украинцы могут остаться без пенсии без обращения в ПФУ: кого это касается

Украинцам для выхода на пенсию по возрасту в 2023 году необходимо иметь стаж минимум 30 лет. Процедура с назначением выплат гражданам в большинстве случаев происходит автоматически, однако некоторые рискуют остаться без пенсии без обращения в Пенсионный фонд с пакетом документов.

В каком случае могут не назначить пенсионные выплаты, и что делать - читайте в материале ниже.

Кто рискует остаться без пенсии

Как отмечают в профильном издании "На пенсии", автоматом пенсионные выплаты могут не назначить, если в реестре застрахованных лиц нет сведений о стаже, полученном до 2004 года.

То есть если работодатель или застрахованное лицо не подавали на перевод в электронный вид трудовой книжки.

На что важно обратить внимание

Следует учитывать при назначении пенсии, что если стажа в реестре недостаточно, то выплаты будут назначены по заявлению, которое необходимо подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Кроме того имеет значение время подачи заявления о назначении пенсии по возрасту.

Если оно будет подано не позднее 3 месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то выплаты назначаются с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста. А в случае подачи заявления позже, пенсию назначат с даты обращения.

Что подавать в Пенсионный фонд: