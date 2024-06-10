Какие гаджеты помогут сэкономить электроэнергию при отключении света: советы по выбору

С увеличением частоты отключений электроэнергии и ростом стоимости электричества многие люди обращаются к технологиям для более эффективного управления энергопотреблением. Сейчас доступны различные инновационные гаджеты, которые не только помогают экономить электроэнергию, но и обеспечивают важные услуги во время отключений.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о гаджетах, которые помогут экономить электроэнергию во время отключений света.

Зарядные устройства на солнечных батареях

Зарядные устройства на солнечных батареях - это настоящая находка для того, чтобы оставаться на связи во время отключений электроэнергии. Они используют энергию солнца для зарядки телефонов, планшетов и другой мелкой электроники.

Популярным выбором является Anker, которая может эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество, обеспечивая надежный источник питания без использования электросети.

Солнечная панель Anker Solar Panel 15W (фото: Miodessa)

Портативные электростанции

Портативные электростанции, такие как Jackery Explorer 1000, представляют собой надежное решение для одновременного питания нескольких устройств. Эти станции накапливают электроэнергию и могут быть перезаряжены с помощью солнечных панелей, сетевых розеток или даже автомобильных портов.

Универсальность и емкость таких электростанций делают их отличным выбором для чрезвычайных ситуаций. Ресурс The Verge особо отметил Jackery Explorer 1000 за его способность питать бытовые приборы, такие как холодильники и аппараты CPAP, во время длительных отключений электроэнергии.

Jackery Explorer 1000 (фото: Lodka5)

Светодиодные фонари с низким энергопотреблением

Светодиодные фонари незаменимы для обеспечения освещения во время отключений электроэнергии, при этом не потребляя много энергии.

Современные фонари, такие как Goal Zero Lighthouse 600, обеспечивают длительное освещение и могут заряжаться через USB-порт или встроенные солнечные панели. Для экономии энергии такие фонари часто оснащены регулировкой яркости.

Goal Zero Lighthouse 600 (фото: OutdoorX4)

Интеллектуальные термостаты

Интеллектуальные термостаты, такие как Nest Learning Thermostat, могут значительно снизить энергопотребление, изучая ваш график и соответственно регулируя температуру.

Во время отключения электроэнергии эти устройства могут поддерживать энергоэффективность за счет автоматического переключения в энергосберегающий режим.

По данным Wired, Google Nest Thermostat помогает домохозяйствам экономить до 15 процентов на охлаждении и 10-12 процентов на счетах за отопление, что делает его выгодным вложением для долгосрочной экономии энергоресурсов.

Nest Learning Thermostat

Вентиляторы на батарейках

Поддержание комфортной температуры во время отключений электроэнергии может быть затруднительным, особенно в жарком климате.

Вентиляторы на батарейках представляют собой надежное и энергоэффективное решение для охлаждения. Они работают от батареек D-формата и предлагают несколько режимов скорости для оптимизации использования батареек.

Вентилятор Makita DCF102 (фото: Makita)

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Источник бесперебойного питания (ИБП) - это критически важное устройство для защиты чувствительной электроники, такой как компьютеры и модемы, от скачков напряжения и отключений электроэнергии.

Модель APC Back-UPS Pro является часто рекомендуемой, так как она предлагает резервное питание от батареи и защиту от перенапряжения. Это гарантирует, что устройства могут быть безопасно выключены или продолжать работу в течение короткого периода во время отключения электроэнергии.

APC Back-UPS Pro (Lifewire)