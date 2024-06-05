Как правильно выбрать повербанк, чтобы зарядить не только телефон, но и технику

Современные мобильные гаджеты сильно упрощают жизнь человека, однако от них не будет смысла, если они разрядятся. Это особенно чувствуют украинцы во время войны и отключения света. И здесь на помощь приходит повербанк, позволяющий подзарядить вашу технику.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как правильно выбрать повербанк, чтобы зарядить не только телефон, но и другие гаджеты.

Прежде чем отправиться за покупкой внешнего аккумулятора (power bank), важно понять потребности в энергии тех устройств, которые вы планируете заряжать.

Какая мощность требуется устройствам

Смартфоны: обычно требуют от 5 Вт до 18 Вт.

Планшеты: как правило, нуждаются в мощности около 10 Вт-30 Вт.

Ноутбуки: могут требовать от 30 Вт до 100 Вт, в зависимости от модели.

Камеры и другие гаджеты: обычно попадают в диапазон от 5 Вт до 20 Вт.

Помните, что определение потребностей ваших устройств в энергии - это первый шаг к выбору внешнего аккумулятора, который сможет их адекватно зарядить.

Что нужно знать о емкости и выходной мощности

Емкость

Емкость внешнего аккумулятора измеряется в миллиампер-часах (mAh) и определяет, сколько заряда он может хранить. Например, внешний аккумулятор емкостью 10 000 mAh может зарядить типичный смартфон 2-3 раза, а модель емкостью 20 000 mAh - 5-6 раз.

Для зарядки нескольких гаджетов или устройств с высокой емкостью, таких как ноутбуки, рекомендуется выбирать внешние аккумуляторы емкостью не менее 20 000 mAh.

Выходная мощность

Выходная мощность имеет решающее значение для того, чтобы внешний аккумулятор мог эффективно заряжать ваши устройства. Большинство смартфонов заряжаются при напряжении 5 В/2,4 А (12 Вт), но модели с быстрой зарядкой могут использовать до 9 В/2 А (18 Вт).

Для ноутбуков выбирайте внешние аккумуляторы с поддержкой USB-C PD (Power Delivery) с выходной мощностью от 30 Вт до 100 Вт.

Понимание характеристик емкости и выходной мощности является жизненно важным для обеспечения того, чтобы ваш внешний аккумулятор мог эффективно заряжать все ваши устройства.

Типы портов и совместимость

Порты USB-A

Стандартные для многих устройств, подходят для смартфонов, планшетов и небольших гаджетов.

Порты USB-C

Все более распространенные для новых устройств, порты USB-C поддерживают высокую мощность и быструю зарядку. Они необходимы для зарядки ноутбуков и современных смартфонов.

Розетки переменного тока (AC)

Некоторые внешние аккумуляторы оснащены встроенными розетками переменного тока, позволяющими подключать устройства, требующие стандартных сетевых вилок, например, некоторые ноутбуки и мелкие бытовые приборы.

Выходы постоянного тока (DC)

Полезны для конкретных устройств, таких как камеры и некоторые ноутбуки.

Технология быстрой зарядки

Быстрая зарядка может значительно сократить время зарядки ваших устройств.

Quick Charge (QC). Технология, разработанная Qualcomm, которая позволяет быстрее заряжать совместимые устройства. QC 3.0 и QC 4.0 являются последними версиями.

Power Delivery (PD). Стандарт, позволяющий осуществлять передачу большей мощности через соединения USB-C, что особенно важно для зарядки более крупных устройств, таких как ноутбуки.

Такие технологии быстрой зарядки, как QC и PD, критически важны для пользователей, которым нужно быстро заряжать свои устройства в дороге.

Качество сборки и прочность

Так как внешние аккумуляторы предназначены для путешествий и использования на улице, прочность имеет первостепенное значение. Стоит обратить внимание на следующие характеристики:

Надежный корпус. Материалы, такие как алюминий или высококачественный пластик, способны выдерживать падения и удары.

Защита от воды и пыли. Некоторые внешние аккумуляторы имеют рейтинги IP, указывающие на устойчивость к пыли и воде. Это делает их подходящими для использования на природе.

Теплоотвод. Эффективные механизмы рассеивания тепла предотвращают перегрев, гарантируя долговечность и безопасную эксплуатацию.

Рекомендуется проверять качество сборки и наличие функций защиты, особенно если вы планируете использовать внешний аккумулятор в сложных условиях.

Размер и вес

Хотя внешние аккумуляторы большей емкости обладают большим потенциалом зарядки, они также более громоздкие и тяжелые. Найдите баланс между необходимой емкостью и портативностью, особенно если вам нужно носить внешний аккумулятор в рюкзаке или кармане.

Рекомендуется учитывать физический размер и вес внешнего аккумулятора, чтобы он подходил для ваших целей, будь то ежедневные поездки на работу или длительные путешествия.

Репутация бренда и отзывы

Не все внешние аккумуляторы одинаковы. Бренды с хорошей репутацией в отношении качества и надежности часто обеспечивают лучшую производительность и долговечность. Изучение пользовательских отзывов и оценок экспертов может дать представление о реальной работе устройства и потенциальных проблемах.

Выбор моделей известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов может помочь избежать распространенных недостатков, таких как неточные заявления о емкости и низкое качество сборки.

Дополнительные функции

Современные внешние аккумуляторы часто оснащены дополнительными функциями, которые могут повысить их удобство:

Светодиодные индикаторы. Отображают оставшийся заряд и статус зарядки, облегчая контроль уровня энергии.

Сквозная зарядка. Позволяет одновременно заряжать сам внешний аккумулятор и подключенные к нему устройства.

Солнечная зарядка. Некоторые внешние аккумуляторы оснащены встроенными солнечными панелями для подзарядки от солнечного света, что полезно для любителей активного отдыха.

Беспроводная зарядка. Обеспечивает беспроводную зарядку для совместимых устройств.

Топ-7 лучших повербанков

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W

Цена: от 1 049 до 2 835 гривен

Образец получил яркий светодиодный дисплей, который отображает оставшийся заряд. Внешний аккумулятор Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W Black подойдет к любому смартфону и другим устройствам.

Технические параметры

Предусмотрено 3 разъема USB для подзарядки нескольких устройств одновременно

Поддерживается быстрая подзарядка

Емкость литий-полимерной батареи составляет 20 000 мА/ч

Два выхода имеют мощность - 12 и 15 Вт, и один - 25 Вт.

Вес повербанка - 425 грамм

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 25W

Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh Quick Charge 12W Black

Цена: от 439 до 1740 гривен

Повербанк изготовлен из прочного, противоударного материала премиум-класса. Устойчивый к царапинам, оснащен противоскользящим покрытием. Корпус выполнен в черном цвете, а в дизайне нет лишних деталей.

Одновременно можно подзаряжать два устройства. В комплекте идет зарядный кабель micro-USB. Такая модель считается универсальной для периодического использования и восстановления заряда в одном или двух гаджетах невысокой мощности.

Xiaomi Redmi Power Bank 10 000 mAh Quick Charge 12W

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black

Цена: от 1159 до 2639 гривен

Технические параметры

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black оснащен экраном для отслеживания уровня заряда

Для обеспечения безопасности предусмотрено 9 уровней интеллектуальной защиты

Установлена специальная система, которая подает напряжение в соответствии с потребляемой мощностью подключаемого гаджета

Качественный корпус, изготовлен из матового пластика, гарантирует долговечность устройства

Емкость аккумулятора составляет 30 000 мА/ч, а номинальная емкость - 18 000 мА/ч.

Предусмотрено три выхода USB для одновременного восстановления на трех гаджетах. Устройство выдает максимальную мощность 15 Вт, что позволит быстро подзарядить смартфон и не только.

Baseus Power Bank 30 000 mAh Bipow Display 20W Black

Baseus Power Bank 20 000 mAh Adaman Metal Digital Display 65W

Цена: от 1 599 до 5 490 гривен

Такой внешний аккумулятор выдает напряжение 65 Вт, что позволяет максимально быстро подзарядить смартфон и ноутбук. Одновременно можно восстанавливать заряд на трех устройствах с помощью разъемов USB Type-C и micro USB. Четвертый разъем предназначен для подзарядки самой мобильной батареи.

Корпус аксессуара изготовлен из матового алюминия с пластиковыми элементами черного цвета. В углу расположен компактный дисплей, на котором отображается остаточный заряд аккумулятора. Предусмотрена технология Quick Charge 3.0 и 9 уровней защиты.

Baseus Power Bank 20 000 mAh Adaman Metal Digital Display 65

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W

Цена: от 739 до 2 400 гривен

Такой внешний аккумулятор позволяет быстро восстанавливать заряд гаджетов для продления автономности. Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W Black пользуется популярностью у покупателей благодаря таким особенностям:

стильный дизайн

прочный корпус

крупный дисплей, отображающий процент заряда

увеличенная мощность аккумулятора - 20 000 Вт.

предусмотрено 2 выхода USB

поддержка Quick Charge 3 и 4, Power Delivery

выходное напряжение - 12 Вт.

подходит для всех смартфонов, включая Apple, Samsung

Baseus Power Bank 20 000 mAh Bipow Display 20W