Какие документы должны выдать военнообязанному после медкомиссии: такие формулировки позволят получить отсрочку

Во время постановки на учет, а также после военные после ранения и прохождения лечения, военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить документы о своем состоянии здоровья.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан в связи с полномасштабным вторжением России. Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Какие документы должны выдать после прохождения ВЛК и в каких случаях военнообязанные могут получить отсрочку от службы, рассказали в Армия Inform.

Значение результата ВВК

Военно-врачебная комиссия проверяет состояние здоровья военнообязанного и делает соответствующее заключение о том, годен ли мужчина к службе, есть ли у него какие-либо проблемы со здоровьем, которые дают право на временную отсрочку или списание.

Также комиссия выдает документы о взаимосвязи между травмой и военной службой, а это влияет на размер единовременной денежной выплаты в связи с ранением, контузией, травмой, увечьем или заболеванием.

ВВК может принимать постановления о пригодности к военной службе, о причинной связи заболеваний (ранений, контузии, травмы, увечья) со службой в ВСУ, о необходимости лечения, реабилитации, протезирования и так далее.

Документы для прохождения ВЛК

Для прохождения ВЛК в военное время тебе нужно иметь с собой следующие документы:

направление на медицинское освидетельствование ВЛК;

медицинская книжка

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера)

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время)

служебная характеристика (необязательный документ в военное время)

оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья вследствие боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранение, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника)

удостоверение УБД (при наличии)

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч)

Какие документы выдают после ВВК

Свидетельство о болезни

Справка ВВК (внештатные ВВК)

Протокол заседания ВВК с определением причинной связи травмы, заболевания, ранения (штатные ВВК)

Как правильно расшифровать формулировки ВВК

Какими могут быть постановления ВВК о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в Вооруженных Силах Украины, разъяснено в Справочнике военнослужащего.

Следовательно, возможны формулировки постановлений ВВК:

"Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанное с защитой Родины" - если ранение было получено во время защиты Родины или исполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

"Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанное с исполнением обязанностей военной службы" - если ранение получено (кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического исполнения служебных обязанностей во время прохождения воинской службы в частях, которые не входили в состав действующей армии.

"Ранение (травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, ДА связано с прохождением военной службы" - если оно получено при обстоятельствах, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или полученное в результате правонарушения.

"Заболевание (ранение, травма, контузия, увечье), ДА, связанное с защитой Родины" - если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или, когда заболевание, возникшее до этого период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достиг такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности временной) к военной службе.

"Заболевание (ранение, контузия, травма, увечье), ДА, связанное с прохождением военной службы" - если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, не входящих в состав действующей армии, или, когда заболевание достигло такого развития, который ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе, службы по военной специальности.

"Заболевание, НЕТ, не связано с прохождением военной службы" - если оно возникло у прошедшего медицинское освидетельствование к призыву на военную службу, принятию на военную службу по контракту (в частности заболевания, не диагностированные во время призыва (во время приема) на военную службу), но патогенетически их развитие началось до призыва (до приема) на военную службу, и военная служба не повлияла на уже имеющееся заболевание и пригодность к военной службе.