Какие удобрения вносить в почву, чтобы получить большой урожай овощей

Удобрения - вещества, которые необходимы для питания растений и повышения плодородия почв. Они необходимы растениям для нормального роста и развития. В общем их есть несколько видов.

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Виды удобрений

Удобрения предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для нормального роста и увеличения урожая.

Все удобрения распределяются на 4 группы:

Органические удобрения - вещества животного и растительного происхождения;

Минеральные удобрения - это соединения неорганической природы, содержащие все необходимые элементы питания растений;

Минеральные удобрения - тип препаратов, содержащих полезные для растений почвенные микроорганизмы. При их внесении в почву усиливаются биохимические процессы и улучшается корневое питание растений;

Стимуляторы роста - это вещества, которые способны ускорить развитие и рост сельскохозяйственных культур и позволят получить быстрый качественный урожай.

Когда вносить удобрения

В апреле необходимо проводить подкормку всех растений, в том числе произрастающих на газоне.

В общем, за прирост молодых побегов деревьев и кустов отвечают соединения азота. Вот почему ранней весной опытные дачники вносят его при подготовке грядок на огороде и в теплицах.

Чем подкармливать овощи

Картофель лучше всего подкармливать гноем, а во время весенней обработки почвы - перегноем. Во время, когда необходимо садить овощ, внесите азотно-фосфорные удобрения, а в период цветения - сульфатно-калийные.

Морковь - если своевременно вносить органику и фосфор, то богатый урожай не заставит долго ждать. В период осеннего перекапывания удобрите почву гноем.

Чеснок и лук - для лучшего результата подпитывать калием и фосфором. Таким образом, можно добиться хорошей плотности, размера луковиц и ускоренного роста.

Огурцы - для этого овоща характерное быстрое плодоношение, вследствие чего им необходимо больше питательных веществ. Больше всего огурцам нужен калий.

Перец - в начале периода роста, приоритетным удобрением является азот. На более поздних этапах можно подключать калийно-фосфорные смеси для лучшей урожайности.