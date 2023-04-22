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Які добрива вносити у ґрунт, щоб отримати великий урожай овочів

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Субота 22 квітня 2023 13:56
Які добрива вносити у ґрунт, щоб отримати великий урожай овочів Якими добривами підживлювати рослини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Добрива - речовини, які необхідні для живлення рослин та підвищення родючості ґрунтів. Вони необхідні рослинам для нормального зростання та розвитку. Загалом їх є кілька видів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дача. Сад та Город".

Види добрив

Добрива надають рослинам один або кілька дефіцитних хімічних компонентів, необхідних для їх нормального росту та збільшення урожаю.

Загалом усі добрива розподіляються на 4 групи:

  • Органічні добрива - речовини тваринного та рослинного походження;
  • Мінеральні добрива - це сполуки неорганічної природи, які містять усі необхідні елементи живлення рослин;
  • Мінеральні добрива - тип препаратів, які містять корисні для рослин ґрунтові мікроорганізми. При їх внесенні у ґрунті посилюються біохімічні процеси та покращується кореневе харчування рослин;
  • Стимулятори зростання - це речовини, які здатні прискорити розвиток і зростання сільськогосподарських культур та дозволять отримати якісний урожай якнайшвидше.

Коли вносити добрива

У квітні необхідно проводити підживлення всіх рослин, у тому числі зростаючих на газоні.

Загалом, за приріст молодих пагонів дерев і кущів відповідають сполуки азоту. Ось чому ранньою весною досвідчені дачники вносять його при підготовці грядок на городі та в теплицях.

Чим підживлювати овочі

Картоплю найкраще підживлювати гноєм, а під час весняної обробки ґрунту - перегноєм. В час, коли необхідно садити овоч, внесіть азотно-фосфорні добрива, а в період цвітіння - сульфатно-калійні.

Морква - якщо своєчасно вносити органіку і фосфор, то багатий урожай не змусить довго чекати. У період осіннього перекопування удобріть ґрунт гноєм.

Часник і цибуля - для кращого результату підживлювати калієм і фосфором. Таким чином, можна домогтися гарної щільності, розміру цибулин і прискореного зростання.

Огірки - для цього овоча характерно швидке плодоношення, внаслідок чого їм необхідно більше поживних речовин. Найбільше огірочкам потрібен калій.

Перець - на початку періоду зростання, пріоритетним добривом є азот. На пізніших етапах можна підключати калійно-фосфорні суміші для кращої врожайності.

Раніше ми повідомляли, які овочі та зелень варто висадити в травні, щоб не залишитись без врожаю.

Також ми писали, коли садити огірки, щоб отримати щедрий урожай.

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