Какие 7 видов отдыха нужны каждому человеку: запланируйте их себе на 2024 год
Когда мы говорим об отдыхе, мы всегда представляем путешествие к морю или в горы, или дни на даче посреди леса и отсутствие основной работы. Но недостаточно просто сменить картинку перед глазами, чтобы качественно отдохнуть. Есть и другие виды отдыха, которые требуются каждому человеку.
Какие 7 видов отдыха нужно запланировать на 2024 год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Анну Чередниченко в Instagram.
Творческий отдых
Чувствуете нехватку идей, отсутствие вдохновения и творческий "блок"? Погрузитесь в творчество других: посетите музей, выставку, галерею, окунитесь в мир книг, сходите в театр или кино.
Займитесь чем-нибудь творческим в удовольствие: рисование, гончарство, игра на инструментах.
Вдохните свежий воздух в прямом смысле - спланируйте время отдыха на природе.
Эмоциональный отдых
Когда вас переполняют негативные эмоции, агрессия и раздражительность, это пора пересмотреть собственные границы.
- Скажите "нет" токсичным отношениям и просьбам, которые идут вопреки вашим интересам.
- Заведите дневник эмоций, чтобы понимать, что вызывает негатив.
- Запишитесь уже на психотерапию.
Сенсорный отдых
Постоянные оповещения на телефон, звонки, окружающие шумы, яркий свет, движение и даже разговор других людей приводит к нашей сенсорной перегрузке.
- Ставьте телефон на беззвучное время сна с 22:00 до 07:00
- Сократите время просмотра новостей и ленты Инстаграмм максимально до часа в день
- Отключите интернет на выходные
Духовный отдых
Найдите время, чтобы связаться со своим внутренним я и найти смысл в своей жизни с помощью:
- Медитации и дыхательным упражнениям
- Молитвы и посещение храма
- Волонтерство и помощь другим
Социальный отдых
Это значит отдохнуть от социальных взаимодействий и общения:
- Посидеть наедине в своей комнате или запланируйте свидание с собой
- Возьмите молчаливую паузу по крайней мере в час
- Устройте ужин при свечах или ароматную ванну с музыкой или фильмом для себя любимой
Ментальный отдых
- Отключите свой ум хоть на несколько минут
- Освободите пространство в мозге, записывая свои мысли в блокнот или дневник
- Впишите в график практику "час осознанного шествия" - прогулка без телефона наедине
- Медитируйте
Физический отдых
- Позаботьтесь о теле с помощью:
- 8-часового сна
- Тренировок не менее 3 раз в неделю
- Массаж и спа
- Ритуалам по уходу за телом
- Запишитесь на танце
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