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Какие 7 видов отдыха нужны каждому человеку: запланируйте их себе на 2024 год

Среда 24 января 2024 17:44
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Какие 7 видов отдыха нужны каждому человеку: запланируйте их себе на 2024 год Врач назвала 7 видов отдыха, которые нужны каждому человеку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Анна Чередниченко

Когда мы говорим об отдыхе, мы всегда представляем путешествие к морю или в горы, или дни на даче посреди леса и отсутствие основной работы. Но недостаточно просто сменить картинку перед глазами, чтобы качественно отдохнуть. Есть и другие виды отдыха, которые требуются каждому человеку.

Какие 7 видов отдыха нужно запланировать на 2024 год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение невролога Анну Чередниченко в Instagram.

Творческий отдых

Чувствуете нехватку идей, отсутствие вдохновения и творческий "блок"? Погрузитесь в творчество других: посетите музей, выставку, галерею, окунитесь в мир книг, сходите в театр или кино.

Займитесь чем-нибудь творческим в удовольствие: рисование, гончарство, игра на инструментах.

Вдохните свежий воздух в прямом смысле - спланируйте время отдыха на природе.

Эмоциональный отдых

Когда вас переполняют негативные эмоции, агрессия и раздражительность, это пора пересмотреть собственные границы.

  • Скажите "нет" токсичным отношениям и просьбам, которые идут вопреки вашим интересам.
  • Заведите дневник эмоций, чтобы понимать, что вызывает негатив.
  • Запишитесь уже на психотерапию.

Сенсорный отдых

Постоянные оповещения на телефон, звонки, окружающие шумы, яркий свет, движение и даже разговор других людей приводит к нашей сенсорной перегрузке.

  • Ставьте телефон на беззвучное время сна с 22:00 до 07:00
  • Сократите время просмотра новостей и ленты Инстаграмм максимально до часа в день
  • Отключите интернет на выходные

Духовный отдых

Найдите время, чтобы связаться со своим внутренним я и найти смысл в своей жизни с помощью:

  • Медитации и дыхательным упражнениям
  • Молитвы и посещение храма
  • Волонтерство и помощь другим

Социальный отдых

Это значит отдохнуть от социальных взаимодействий и общения:

  • Посидеть наедине в своей комнате или запланируйте свидание с собой
  • Возьмите молчаливую паузу по крайней мере в час
  • Устройте ужин при свечах или ароматную ванну с музыкой или фильмом для себя любимой

Ментальный отдых

  • Отключите свой ум хоть на несколько минут
  • Освободите пространство в мозге, записывая свои мысли в блокнот или дневник
  • Впишите в график практику "час осознанного шествия" - прогулка без телефона наедине
  • Медитируйте

Физический отдых

  • Позаботьтесь о теле с помощью:
  • 8-часового сна
  • Тренировок не менее 3 раз в неделю
  • Массаж и спа
  • Ритуалам по уходу за телом
  • Запишитесь на танце

Раньше мы писали о том, сколько раз за день нужно обниматься.

А еще рассказывали о том, какие 5 признаков указывают, вы в отношениях с человеком, который вас любит.

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