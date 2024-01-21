Не сомневайтесь: 5 признаков того, что вы в отношениях с человеком, который вас любит
Каждый человек хочет знать, как сильно любит его партнер. Это легко можно проверить по простым признакам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit.
Совместное видение будущего
Если с вами планируют настоящее и ближайшие годы, можете быть уверены - это настоящая любовь. Человек, который вас не любит, не будет видеть потребность в вашем присутствии в будущем. Также она будет воспринимать это как бремя или угрозу личному счастью.
Если вы хотите семью и детей, а вам партнер путешествовать по миру наедине, то это вызовет много споров.
Но если у вас есть общее видение будущего, вы можете построить его вместе. Это обеспечивает мотивацию и общие цели достижения.
Вы искренни в отношениях
Если у вашей второй половинки всегда есть время, чтобы пообщаться с вами, даже несмотря на усталость, тогда чувства к вам истинны. Когда вашему партнеру хочется знать о вас все - это значит, что вы у него на первом месте.
Важно помнить, что не решенные проблемы молча превращаются в обиду.
Если вы не можете найти конструктивные способы поговорить друг с другом, то рано или поздно жить вместе вы не сможете.
Сознательное и откровенное отношение
Отсутствие каких-либо масок в отношениях с партнером - это основа настоящей любви.
Важно помнить, если вас любят, то не будут лгать и играть чужие роли в общении.
Если вы и ваш партнер относитесь друг к другу с благодарностью и уважением, то вы с правильным человеком. Это те качества, которые будут поддерживать стабильную и здоровую связь на протяжении многих лет.
Вам весело вместе
Вы с правильным человеком, если вы можете смеяться, играть и наслаждаться компанией друг друга. Это способствует укреплению интимности и сближает вас.
Проведите качественное время вместе, а именно:
- попробуйте новые впечатления вместе
- ходите в разные места
Важно уделять больше времени друг другу и разговаривать, тогда могут исчезнуть многие проблемы.
Отсутствие манипуляций
Психологи говорят, что любящий партнер никогда не будет давить на вас, требуя что-либо сделать против вашей воли.
Если в общении присутствуют фразы "ты обещал", "сделай это немедленно", "так будет лучше", то это значит, что вами манипулируют. Это делают для того, чтобы добиться удовлетворения своих интересов.
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