Які 7 видів відпочинку потрібні кожній людині: заплануйте їх собі на 2024

Коли ми говоримо про відпочинок, ми завжди уявляємо подорож до моря або в гори, чи дні на дачі посеред лісу та відсутність основної роботи. Але недостатньо просто змінити картинку перед очима, щоб якісно відпочити. Є й інші види відпочинку, які потрібні кожній людині.

Які 7 видів відпочинку потрібно запланувати на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Ганну Чередниченко в Instagram.

Творчий відпочинок

Відчуваєте брак ідей, відсутність натхнення та творчий "блок"? Пориньте у творчість інших: відвідайте музей, виставку, галерею, пориньте у світ книг, сходіть в театр або кіно.

Займіться чимось творчим в задоволення: малювання, гончарство, гра на інструментах.

Вдихніть свіже повітря в прямому сенсі - сплануйте час відпочинку на природі.

Емоційний відпочинок

Коли вас переповнюють негативні емоції, агресія та дратівливість, це час передивитися власні кордони.

Скажіть "ні" токсичним стосункам та проханням, які йдуть всупереч вашим інтересам.

Заведіть щоденник емоцій, щоб розуміти, що викликає негатив.

Запишіться вже на психотерапію.

Сенсорний відпочинок

Постійні сповіщення на телефон, дзвінки, навколишні шуми, яскраве світло, рух і навіть розмова інших людей призводить до нашого сенсорного перенавантаження.

Ставте телефон на беззвучно на час сну з 22:00 до 07:00

Скоротіть час перегляду новин і стрічки інстаграм максимально до години на день

Відключіть інтернет на вихідні

Духовний відпочинок

Знайдіть час, щоб зв'язатися зі своїм внутрішнім я і знайти сенс у своєму житті за допомогою:

Медитації та дихальним вправам

Молитви та відвідування храму

Волонтерства та допомоги іншим

Соціальний відпочинок

Це означає відпочити від соціальних взаємодій та спілкування:

Посидіти наодинці у своїй кімнаті або заплануйте побачення з самою собою

Візьміть мовчазну паузу принаймні на годину

Влаштуйте вечерю при свічках або ароматну ванну з музикою чи фільмом для себе коханої

Ментальний відпочинок

Відключіть свій розум хоч на декілька хвилин

Звільніть простір у мозку, записуючи свої думки в блокнот або щоденник

Впишіть в графік практику "година усвідомленої ходи" - прогулянка без телефону наодинці

Медитуйте

Фізичний відпочинок