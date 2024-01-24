ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які 7 видів відпочинку потрібні кожній людині: заплануйте їх собі на 2024

Середа 24 січня 2024 17:44
UA EN RU
Які 7 видів відпочинку потрібні кожній людині: заплануйте їх собі на 2024 Лікар назвала 7 видів відпочинку, які потрібні кожній людині (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ганна Чередниченко

Коли ми говоримо про відпочинок, ми завжди уявляємо подорож до моря або в гори, чи дні на дачі посеред лісу та відсутність основної роботи. Але недостатньо просто змінити картинку перед очима, щоб якісно відпочити. Є й інші види відпочинку, які потрібні кожній людині.

Які 7 видів відпочинку потрібно запланувати на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Ганну Чередниченко в Instagram.

Творчий відпочинок

Відчуваєте брак ідей, відсутність натхнення та творчий "блок"? Пориньте у творчість інших: відвідайте музей, виставку, галерею, пориньте у світ книг, сходіть в театр або кіно.

Займіться чимось творчим в задоволення: малювання, гончарство, гра на інструментах.

Вдихніть свіже повітря в прямому сенсі - сплануйте час відпочинку на природі.

Емоційний відпочинок

Коли вас переповнюють негативні емоції, агресія та дратівливість, це час передивитися власні кордони.

  • Скажіть "ні" токсичним стосункам та проханням, які йдуть всупереч вашим інтересам.
  • Заведіть щоденник емоцій, щоб розуміти, що викликає негатив.
  • Запишіться вже на психотерапію.

Сенсорний відпочинок

Постійні сповіщення на телефон, дзвінки, навколишні шуми, яскраве світло, рух і навіть розмова інших людей призводить до нашого сенсорного перенавантаження.

  • Ставте телефон на беззвучно на час сну з 22:00 до 07:00
  • Скоротіть час перегляду новин і стрічки інстаграм максимально до години на день
  • Відключіть інтернет на вихідні

Духовний відпочинок

Знайдіть час, щоб зв'язатися зі своїм внутрішнім я і знайти сенс у своєму житті за допомогою:

  • Медитації та дихальним вправам
  • Молитви та відвідування храму
  • Волонтерства та допомоги іншим

Соціальний відпочинок

Це означає відпочити від соціальних взаємодій та спілкування:

  • Посидіти наодинці у своїй кімнаті або заплануйте побачення з самою собою
  • Візьміть мовчазну паузу принаймні на годину
  • Влаштуйте вечерю при свічках або ароматну ванну з музикою чи фільмом для себе коханої

Ментальний відпочинок

  • Відключіть свій розум хоч на декілька хвилин
  • Звільніть простір у мозку, записуючи свої думки в блокнот або щоденник
  • Впишіть в графік практику "година усвідомленої ходи" - прогулянка без телефону наодинці
  • Медитуйте

Фізичний відпочинок

  • Потурбуйтеся про тіло за допомогою:
  • 8-годинного сну
  • Тренувань не менше 3 разів на тиждень
  • Масажу та спа
  • Ритуалам догляду за тілом
  • Запишіться на танці

Раніше ми писали про те, скільки разів протягом дня потрібно обійматися.

А ще розповідали про те, які 5 ознак вказують, зо ви у стосунках з людиною, яка вас любить.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя Відпочинок за кордоном Поради лікаря
NEWS
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Що відомо на цю мить
Падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Що відомо на цю мить