Які 7 видів відпочинку потрібні кожній людині: заплануйте їх собі на 2024
Коли ми говоримо про відпочинок, ми завжди уявляємо подорож до моря або в гори, чи дні на дачі посеред лісу та відсутність основної роботи. Але недостатньо просто змінити картинку перед очима, щоб якісно відпочити. Є й інші види відпочинку, які потрібні кожній людині.
Які 7 видів відпочинку потрібно запланувати на 2024 рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Ганну Чередниченко в Instagram.
Творчий відпочинок
Відчуваєте брак ідей, відсутність натхнення та творчий "блок"? Пориньте у творчість інших: відвідайте музей, виставку, галерею, пориньте у світ книг, сходіть в театр або кіно.
Займіться чимось творчим в задоволення: малювання, гончарство, гра на інструментах.
Вдихніть свіже повітря в прямому сенсі - сплануйте час відпочинку на природі.
Емоційний відпочинок
Коли вас переповнюють негативні емоції, агресія та дратівливість, це час передивитися власні кордони.
- Скажіть "ні" токсичним стосункам та проханням, які йдуть всупереч вашим інтересам.
- Заведіть щоденник емоцій, щоб розуміти, що викликає негатив.
- Запишіться вже на психотерапію.
Сенсорний відпочинок
Постійні сповіщення на телефон, дзвінки, навколишні шуми, яскраве світло, рух і навіть розмова інших людей призводить до нашого сенсорного перенавантаження.
- Ставте телефон на беззвучно на час сну з 22:00 до 07:00
- Скоротіть час перегляду новин і стрічки інстаграм максимально до години на день
- Відключіть інтернет на вихідні
Духовний відпочинок
Знайдіть час, щоб зв'язатися зі своїм внутрішнім я і знайти сенс у своєму житті за допомогою:
- Медитації та дихальним вправам
- Молитви та відвідування храму
- Волонтерства та допомоги іншим
Соціальний відпочинок
Це означає відпочити від соціальних взаємодій та спілкування:
- Посидіти наодинці у своїй кімнаті або заплануйте побачення з самою собою
- Візьміть мовчазну паузу принаймні на годину
- Влаштуйте вечерю при свічках або ароматну ванну з музикою чи фільмом для себе коханої
Ментальний відпочинок
- Відключіть свій розум хоч на декілька хвилин
- Звільніть простір у мозку, записуючи свої думки в блокнот або щоденник
- Впишіть в графік практику "година усвідомленої ходи" - прогулянка без телефону наодинці
- Медитуйте
Фізичний відпочинок
- Потурбуйтеся про тіло за допомогою:
- 8-годинного сну
- Тренувань не менше 3 разів на тиждень
- Масажу та спа
- Ритуалам догляду за тілом
- Запишіться на танці
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