Откуда на самом деле происходит выражение "козел отпущения" и как его правильно сказать на украинском

В разговоре часто можно услышать выражение "козел отпущения" и вроде бы все знают, какое значение оно имеет. Но далеко не все знают, откуда это выражение пошло и как его правильно используют в украинском языке.

Историю возникновения этого выражения и правильное использование в украинском языке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube .

Выражение "козел отпущения" мы слышали много раз и в русском языке его используют для обозначения человека, на которого перекладывают ответственность за ошибку и вину.

Однако происходит эта фраза не из русского языка, а от библейского описания древнееврейского обряда возложения грехов народа на козла.

Согласно этому описанию, священнослужитель ставил руки на козла в знак того, что все грехи народа переходят на него. После этого козла выгоняли и после "отпущения грехов" все участники обряда считались очищенными.

"Когда мы называем кого-то "козлом відпущення", то имеем в виду, что этого человека несправедливо обвиняют в чужих проступках", - объясняет языковед.

Он добавил, что в украинском языке есть свой аналог этого выражения - "цап-відбувайло". Оба выражения имеют одинаковое значение, но украинский вариант более колоритный.

Стоит добавить, что правильно писать не два отдельных слова, а через дефис - "цап-відбувайло". Во множественном числе - "цапи-відбувайли".

В родительном падеже: цапів-відбувайлів. А в дательном: цапові-відбувайлові, цапові-відбувайлу, цапу-відбувайлові, цапу-відбувайлу и во множественном числе: цапам-відбувайлам.