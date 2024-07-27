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Какие три марки наручных часов СССР дорого ценятся коллекционерами

Старые часы времен СССР могут дорого стоить (иллюстративное фото: flickr.com/ckaiserca)
Автор: Феликс Коркин

Наручные часы были и есть не только измерителями времени, но и признаком статуса и модным аксессуаром. Поэтому у старых наручных часов есть свой шарм, и они дорого ценятся коллекционерами. Возможно, где-то в вещах ваших дедушек тоже есть такие часы?

РБК-Украина (проект Styler) выбрало три марки самых дорогих наручных часов советской эпохи.

"Амфибия"

Марка часов "Амфибия" производилась на Чистопольском заводе. Она появилась в 1967 году и завоевала сердца подводников и водолазов после того, как она была использована при отработке аварийной ситуации - даже на глубине 130 м за бортом часы показывали точное время.

В 1975 году эти часы взяли на орбиту советские космонавты и после этого "Амфибия" мгновенно стала культовой.

Сейчас эти часы стоят примерно от 1500 до 2000 гривен на сайтах антиквариата (фото: antique-watch.com.ua)

"Восток"

Эта марка, как и "Амфибия", также выпускалась на Чистопольском часовом заводе, основанном в первые послевоенные годы.

В начале 60-х годов марку "Восток" за высокую точность наградили золотом на Лейпцигской выставке, а с 1969 года слово "Восток" даже вошло в название завода в Чистополе.

По оценкам специалистов, отклонение от точного времени в этих часах не превышает 5-10 секунд в сутки.

Сейчас эти часы стоят примерно от 1300 до 1800 гривен на сайтах антиквариата (фото: antique-watch.com.ua)

"Спутник"

Эти часы производили Первый московский часовой завод. Часы были созданы в 1950-х и 1960-х годах и были редки даже в те времена.

Часы "Спутник" производились всего несколько лет и считались самыми точными в СССР. Их дизайн был посвящен первому искусственному спутнику Земли.

Сейчас эти часы стоят примерно от 2500 до 3000 гривен на сайтах антиквариата (фото: antique-watch.com.ua)

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При написании материала использовались следующие источники: сайт продажи часов, монет и наград antique-watch.com.ua, Википедия, сайт аукциона Violity.

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