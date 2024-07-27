Какие три марки наручных часов СССР дорого ценятся коллекционерами

Наручные часы были и есть не только измерителями времени, но и признаком статуса и модным аксессуаром. Поэтому у старых наручных часов есть свой шарм, и они дорого ценятся коллекционерами. Возможно, где-то в вещах ваших дедушек тоже есть такие часы?
РБК-Украина (проект Styler) выбрало три марки самых дорогих наручных часов советской эпохи.
Марка часов "Амфибия" производилась на Чистопольском заводе. Она появилась в 1967 году и завоевала сердца подводников и водолазов после того, как она была использована при отработке аварийной ситуации - даже на глубине 130 м за бортом часы показывали точное время.
В 1975 году эти часы взяли на орбиту советские космонавты и после этого "Амфибия" мгновенно стала культовой.
Сейчас эти часы стоят примерно от 1500 до 2000 гривен на сайтах антиквариата (фото: antique-watch.com.ua)
Эта марка, как и "Амфибия", также выпускалась на Чистопольском часовом заводе, основанном в первые послевоенные годы.
В начале 60-х годов марку "Восток" за высокую точность наградили золотом на Лейпцигской выставке, а с 1969 года слово "Восток" даже вошло в название завода в Чистополе.
По оценкам специалистов, отклонение от точного времени в этих часах не превышает 5-10 секунд в сутки.
Эти часы производили Первый московский часовой завод. Часы были созданы в 1950-х и 1960-х годах и были редки даже в те времена.
Часы "Спутник" производились всего несколько лет и считались самыми точными в СССР. Их дизайн был посвящен первому искусственному спутнику Земли.
Смотрите также, как выглядят самые дорогие украинские монеты.
Еще ми писали, какая обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч.
При написании материала использовались следующие источники: сайт продажи часов, монет и наград antique-watch.com.ua, Википедия, сайт аукциона Violity.