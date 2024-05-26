ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Воскресенье 26 мая 2024 14:27
UA EN RU
Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото) Сколько стоят старые куклы (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Старые игрушки и куклы, которыми были у многих детей в прошлом, могут принести немало денег. Редкие экземпляры оценивают в десятки тысяч гривен.

За сколько можно продать винтажную куклу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

Какая игрушка принесет много денег

Так, на аукционе появился лот от продавца из Тернополя. Коллекционерам предлагается винтажная кукла Таша, которая плачет, когда ее поворачиваешь.

Игрушка была изготовлена в 70-х годах, вероятно, в Харькове. Кукла неплохо сохранилась, хотя без дефектов все же не обошлось. На пальцах Таши образовались вмятины, а ее парик банально испортился со временем.

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

За сколько можно продать старую куклу (фото: violity.com)

Впрочем, владелец оценил игрушку достаточно высоко. Ведь раньше такая кукла была у многих, однако немногим удалось ее сохранить для коллекции.

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)

Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)Винтажная кукла (фото: violity.com)

"Редкая красавица, родное имя, с ценником, все на резинках, плачет, звук короткий, но есть, нюансы: палец и парик. Высота 70 см. Пластик очень жесткий", - описал свой лот продавец.

Эту куклу владелец оценил в 25 тысяч и 500 гривен. Он планирует получить фиксированную сумму, а от торгов отказался. Удастся ли ему продать куклу - пока неизвестно. Впрочем, подобные лоты часто находят новых владельцев, даже если у них очень высокий "ценник".

Кстати, недавно мы рассказывали, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

Кроме того, ранее стало известно, какую куклу оценили в 40 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Коллекционеры
NEWS
Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы
Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы