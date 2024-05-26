Обычная кукла из прошлого может принести 25 тысяч и вот как она выглядит (фото)
Старые игрушки и куклы, которыми были у многих детей в прошлом, могут принести немало денег. Редкие экземпляры оценивают в десятки тысяч гривен.
За сколько можно продать винтажную куклу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Какая игрушка принесет много денег
Так, на аукционе появился лот от продавца из Тернополя. Коллекционерам предлагается винтажная кукла Таша, которая плачет, когда ее поворачиваешь.
Игрушка была изготовлена в 70-х годах, вероятно, в Харькове. Кукла неплохо сохранилась, хотя без дефектов все же не обошлось. На пальцах Таши образовались вмятины, а ее парик банально испортился со временем.
За сколько можно продать старую куклу (фото: violity.com)
Впрочем, владелец оценил игрушку достаточно высоко. Ведь раньше такая кукла была у многих, однако немногим удалось ее сохранить для коллекции.
Винтажная кукла (фото: violity.com)
"Редкая красавица, родное имя, с ценником, все на резинках, плачет, звук короткий, но есть, нюансы: палец и парик. Высота 70 см. Пластик очень жесткий", - описал свой лот продавец.
Эту куклу владелец оценил в 25 тысяч и 500 гривен. Он планирует получить фиксированную сумму, а от торгов отказался. Удастся ли ему продать куклу - пока неизвестно. Впрочем, подобные лоты часто находят новых владельцев, даже если у них очень высокий "ценник".
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