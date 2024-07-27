Які три марки наручних годинників СРСР дорого цінуються колекціонерами

"Амфібія"

Марка годинників "Амфібія" вироблялась на Чистопільському годинниковому заводі. Вона з'явилася в 1967 році і завоювала серця підводників та водолазів після того, як її використали при відпрацюванні аварійної ситуації - навіть на глибині 130 м за бортом годинники показували точний час.

У 1975 році ці годинники взяли на орбіту радянські космонавти, і після цього "Амфібія" миттєво стала культовою.

Зараз цей годинник коштує приблизно від 1500 до 2000 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)

"Восток"

Ця марка, як і "Амфібія", також випускалася на Чистопільському годинниковому заводі, заснованому в перші повоєнні роки.

На початку 60-х років марку "Восток" за високу точність нагородили золотом на Лейпцизькій виставці, а з 1969 року слово "Восток" навіть увійшло до назви заводу у Чистополі.

За оцінками фахівців, відхилення від точного часу у цих годинниках не перевищує 5-10 секунд на добу.

Зараз цей годинник коштує приблизно від 1300 до 1800 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)

"Спутнік"

Цей годинник виробляв Перший московський годинниковий завод. Годинники були створені в 1950-х і 1960-х роках і були рідкісними навіть у ті часи.

Годинники "Спутнік" вироблялися лише кілька років і вважалися найточнішими в СРСР. Їхній дизайн був присвячений першому штучному супутнику Землі.

Зараз цей годинник коштує приблизно від 2500 до 3000 гривень на сайтах антикваріату (фото: antique-watch.com.ua)