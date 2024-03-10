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Кейт Миддлтон впервые после перенесенной операции обратилась к широкой аудитории: о чем идет речь

Воскресенье 10 марта 2024 13:37
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Кейт Миддлтон впервые после перенесенной операции обратилась к широкой аудитории: о чем идет речь Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон, которая держалась без внимания общественности после операции в январе, опубликовала фото, чтобы поблагодарить людей за поддержку

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль принцессы.

Кейт Миддлтон обратилась к аудитории

Принцесса Уэльская появилась на новом фото с детьми: 10-летним принцем Джорджем, которого уже готовят к исполнению королевских обязанностей, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Дети окружают свою маму и крепко обнимают ее. Стоит заметить, что принцесса выглядит хорошо.

На недавно опубликованном снимке в Instagram Кейт улыбается в окружении своих детей. А вот автором этой фотографии стал ее 41-летний муж Уильям, именно он сделал эту счастливую семейную фотографию в Виндзоре.

Это первое официальное фото Кейт, обнародованное после операции на брюшной полости. По сей день принцесса не появлялась в информационном пространстве.

Кейт решила не просто выложить фото с детьми и поздравить с Днем матери, а еще и написать искренний текст, в котором она поблагодарила общественность за их постоянную поддержку, а также пожелала другим семьям счастливого Дня матери.

Кейт Миддлтон впервые после перенесенной операции обратилась к широкой аудитории: о чем идет речь

Кейт Миддлтон с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку за последние два месяца. Поздравляю всех с Днем матери", - написала Кейт.

На радостной картине принцесса сидит в кресле, а трое ее детей собрались вокруг своей матери, а Джордж обнимает ее, на фото не хватает принца Уильяма, но он за кадром.

Стоит напомнить, что на период полного выздоровления принцессы Уэльской Уильям решил уменьшить свои нагрузки, чтобы помогать жене с детьми и в целом уделять их воспитанию как можно больше времени, чтобы они чувствовали себя счастливыми и чувствовали, насколько сильно их родители любят их и заботятся о них.

Ранее мы рассказывали, чтоКейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к королевским обязанностям.

Напомним, о том, что Зеленская сказала, как на самом деле королевская семья поддерживает Украину.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям
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