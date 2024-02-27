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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят своего сына Джорджа к королевским обязанностям

Вторник 27 февраля 2024 19:06
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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят своего сына Джорджа к королевским обязанностям Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и сыном Джорджем (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже занимаются подготовкой 10-летнего Джорджа к исполнению королевских обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят сына Джорджа к королевским обязанностям

Роберт Гардман - биограф королевской семьи и автор книги "Становление короля: король Карл III и современность "Монархии", считает, что супруги Уэльские серьезно задумались о том, как им воспитать следующее поколение членов королевской семьи. Принц и принцесса имеют желание максимально облегчить переход к королевским обязанностям их старшего сына Джорджа.

"Уильям пытается нормализовать. Они не отрицают этого, и этому уделяется много внимания, что не всегда было так", - сообщает Гардман.

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят своего сына Джорджа к королевским обязанностям

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Джордж (фото: Getty images)

Также биограф сказал, что у Джорджа есть ощущение, что приоритетом является показать брату и сестре Джорджа, что исполнение королевских обязанностей - это не страшно, чтобы они понимали, что это такое, ведь это часть их жизни.

"По мнению Уильяма, это не за горами важнейшая его работа - воспитание следующего короля", - говорит автор книги "Становление короля".

"Нет никаких ожиданий, что какие-либо королевские обязанности начнут действовать до тех пор, пока Джорджу не исполнится 20 лет. Еще до того, как его сделали пажом на коронации, Уильям и Кейт спросили его, чувствует ли он комфортно, потому что он явно был очень маленьким. Оказалось, что он был заинтересован", - говорит Роберт.

Гардман полагает, что подготовкой будут заниматься, прежде всего, принц и принцесса. Но если бы короля попросили заняться этим, он был бы рад.

Ранее мы рассказывали, чтопринц Уильям сделал громкое заявление относительно паузы в работе.

Также читайте другой материал о том, что принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья
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