"Разбитое сердце": Кейт Миддлтон расстроена из-за решения Уильяма относительно будущего их семьи

У больной раком Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит реабилитацию в одной из британских клиник , "разбитое сердце" после спора с принцем Уильямом относительно будущего их семьи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror .

Почему Кейт и Уильям спорили

По информации королевского инсайдера, Кейт Миддлтон "разбита сердцем" после "спора" со своим мужем о том, куда их старший сын - принц Джордж - должен идти в среднюю школу.

Как известно, 41-летний Уильям и его брат, 39-летний принц Гарри, сами посещали Итонский колледж. И это было "нарушением многовековых традиций", ведь их предки (включая их отца, короля Чарльза III), посещали международную школу-интернат Гордонстоун, расположенную в шотландской деревне Даффус.

И сейчас Уильям хочет, чтобы его сын тоже пошел в Итон, когда мальчик достигнет соответствующего возраста. И 41-летняя Кейт, мягко говоря, не в восторге от этого решения.

Однако причина отнюдь не в желании вернуться к следованию королевским традициям.

Принц Уильям с сыном Джорджем (фото: GettyImages)

Утверждается, что принцесса не хочет отправлять Джорджа в престижную школу-интернат для мальчиков, потому что над самой Кейт в свое время "ужасно издевались в ее первой школе-интернате".

"Для Кейт невыносима мысль о том, что Джордж может пройти из-за того, что пришлось пережить ей самой. Именно поэтому она страдает", - утверждает инсайдер.

Известно, что Миддлтон посещала школу-интернат для девушек Даун Хаус в графстве Беркшир, которую она ненавидела и в конце концов покинула в середине семестра.

Впоследствии она переехала в государственный колледж Мальборо в графстве Уилтшир, где осталась до конца своего обучения.

Это именно то учебное заведение, в котором Кейт видит будущее обучение своего сына.

"Кейт считает, что отправив Джорджа в такое удушливое, высокопоставленное заведение (речь об Итонском колледже) противоречит всем их усилиям модернизировать монархию", - говорит источник в королевском дворце.

Принц Джордж (фото: GettyImages)

Говорят, что этот вопрос является основной проблемой в семье Уэльских, и пара "часами спорила" об этом решении.

Кейт долго не соглашалась с мужем по поводу того, чтобы отправить сына в Итон, однако, похоже, Уильям победил в споре.

Отметим, что по состоянию на данный момент, обучение в Итонском колледже стоит около 56 тысяч долларов в год. В то время как в Колледже Мальборо стоимость составляет около 21 тысячи долларов за семестр.

Кейт Миддлтон находится в Лондонской клинике и вынуждена поддерживать связь со своими детьми - 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи - только с помощью FaceTime. В то же время детям очень тяжело, что их мама находится не с ними.

Принц и принцесса Уэльские с детьми (фото: GettyImages)