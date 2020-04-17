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Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантині

Lite » Мода 17.04.2020 - 18:18
Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантині
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня надихає на стильний карантин

Кейт Міддлтон – відмінний приклад, що навіть вдома можна виглядати стильно і вишукано. У часи карантину і самоізоляції – тим більше. Зрозуміло, коли ви працюєте з дому, так і хочеться надіти комфортні спортивні речі, смугасті піжами і прості джинси. Але часом варто змінити образ, як раптом відчуваєте прилив сил і енергії. Саме цього вам і не вистачало? Тоді саме час підібрати образ у дусі британської ікони стилю.

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантині

Кейт завжди бездоганна (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У повсякденному житті герцогиня Кембриджська віддає перевагу комфортному функціональну одягу, але завжди – з родзинкою. Вона обожнює кежуал, навіть на прийоми і зустрічі часом вибираючи зручні вбрання у цьому стилі. Зараз, коли герцогиня, як і всі, знаходиться на самоізоляції, вона також обирає саме його. На останніх зустрічах, які проводилися онлайн і висвітлювалися на сторінці Королівської сім'ї, Кейт блищала в стильному смугастому джемпері і абрикосового відтінку сукні. Надихаємося й іншими нарядами завжди бездоганної Кейт!

1. Зараз Кейт багато часу проводить з дітьми. А тому її дозвілля включає не тільки заняття з ними, але і напевно – ігри. Як і на цьому фото, яке герцогиня опублікувала на честь Дня Матері. Вона вибрала комфортний джемпер з круглим вирізом від шведського бренду Fjallraven. Затишна в'язка – відмінний вибір для роботи з дому, поки погода ніяк не налагодиться.

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніІкона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніКейт обожнює комфортні речі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

2. Під час триденного туру по Ірландії з принцом Вільямом Кейт у всій красі показала свою спортивну форму. Для гри герцогиня вибрала стильний ансамбль, що складається з чорних джинсів скінні, темно-оранжевого джемпера і пари чорних кросівок New Balance x Sweaty Betty. Вийшло дуже стильно і яскраво!

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніІкона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніКейт демонструє спортивну форму (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

3. Володарка досконалої фігури, Кейт може дозволити собі будь-які експерименти. Як, приміром, це вбрання, в якому вона блищала в лютому. На ній був зелений топ Mango, брюки-кюлоти Zara і пара смугастих штанів Marks & Spencer. Образ з допомогою речей від цих демократичних брендів можуть дозволити собі кожен!

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніІкона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніМіддлтон може дозволити собі все (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4. Горошок – безсумнівно, улюблений принт герцогині. І на жіночного класичного крою блузі він виглядає більш ніж виграшно. Кейт доповнила її чорними скінні з високою посадкою і дрібними прикрасами. Вийшло просто чарівно!

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніГорошок завжди на особливому рахунку у герцогині
(фото: instagram.com/kensingtonroyal)

5. Якщо на вас, як і багатьох дівчат, вже напала туга за жіночими образами, не відмовляйте собі в них. Відмінний вибір демонструє Кейт. Її спідниця поєднала в собі відразу два тренда: плісе і леопардовий принт. Відмінно врівноважує такий яскравий «низ» темний гольф.

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантиніЛЛеопардовий принт підкорив і герцогиню (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

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